David PatiÃ±o, triste y amargado por resultados de Dorados

David Patiño, triste y amargado por resultados de Dorados

El estratega del Gran Pez lamentó que su equipo dejara escapar una ventaja de dos goles ante el líder Mineros

Kevin Juárez

El Dorados de David Patiño todavía no gana en liga.

CULIACÁN._ Dorados de Sinaloa se quedó a pocos minutos de conseguir su primera victoria del torneo y de terminar con el invicto de Mineros de Zacatecas, líder del Clausura 2020 del Ascenso MX.

El equipo sinaloense dejó escapar una ventaja de dos anotaciones en casa, donde empató 2-2 con Mineros, en el duelo que inauguró la sexta jornada del Clausura 2020.

David Patiño, estratega de Dorados de Sinaloa, lamentó que la victoria se les escapara en los minutos finales del partido.

“Me siento mal, amargado, porque hicimos todo para ganar el partido, no es que el rival nos haya dominado en ningún momento, los jugadores hicieron lo que tenían que hacer, pero ellos (Mineros) son certeros en las únicas ocasiones de gol”, explicó.

David Patiño manifestó que su equipo trabajó fuerte para llevarse los tres puntos ante un Mineros que aprovechó sus oportunidades a la ofensiva.

“El equipo trabajó, corrió, metió, fue responsable, se entregó, pero al final hay quiebres en el juego que determinan el resultado. Un gol al principio del segundo tiempo, derivado de una pelota parada, y en el último, con la intuición de su delantero”, dijo.

La frustración llegó a David Patiño, quien aseguró que puede hacer mejor las cosas en Dorados de Sinaloa.

“Estoy triste y frustrado porque sé que puedo hacer jugar bien al equipo, sé que los resultados no nos han acompañado, muchos de ellos no los merecíamos, pero aquí no es de merecer, es de entregar resultados”, finalizó.

Dorados, equipo que suma apenas tres puntos en seis duelos, visitará el próximo viernes al Atlético Zacatepec.

