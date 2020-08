David Patiño ve a un Dorados con mucho talento

El estratega reconoce que la sangre nueva del Gran Pez tiene ganas de trascender

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ En dos semanas de pretemporada, el estratega David Patiño observó cosas positivas en Dorados de Sinaloa.

David Patiño comentó que sus jugadores cuentan con mucho talento y con las ganas de realizar un gran trabajo en la naciente Liga de Expansión.

“Físicamente y espiritualmente he notado al equipo extraordinario, me he encontrado con una camada de jugadores con muchísimo talento y con mucha hambre, que conocen el entorno que se está viviendo en el futbol mexicano, así que obviamente van a pelear”, dijo el estratega.

Sobre la pandemia del Covid-19, David Patiño explicó que cuentan con un protocolo especial para poder seguir con los entrenamientos.

“Tenemos un protocolo a distancia con ellos, el ‘profe’ Carlos Ortiz se encarga de supervisarlos diariamente y darles un entrenamiento acorde a la situación de salud que tenemos”, explicó.

El Covid-19 no ha permitido que en Dorados de Sinaloa entrenen con plantel completo, por lo que han visto la necesidad de trabajar y jugar en espacios reducidos.