David Stern, ex comisionado de la NBA, fallece a los 77 aÃ±os a causa de una hemorragia cerebral

CIUDAD DE MÉXICO._ David Stern, ex comisionado de la NBA, falleció este miércoles a los 77 años como consecuencia de una hemorragia cerebral sufrida el pasado 12 de diciembre, informó la Liga estadounidense en sus redes sociales.

El comisionado emérito tuvo que ser sometido ese mismo día a una cirugía de emergencia en un centro hospitalario de Nueva York en el que murió hoy en compañía de su familia.

Stern fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial en 2014. Se desempeñó como comisionado de la NBA desde 1984 hasta 2014, una carrera de 30 años que ayudó a dar forma a la Liga y convertirla en una auténtica “multinacional”.

