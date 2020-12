David Torrentera anuncia que busca la Alcaldía de Mazatlán

Netzahualcóyotl Ceballos

18/12/2020 | 11:22 AM

El ex secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca, David González Torrentera, anunció sus intenciones de buscar la candidatura de Morena a la Alcaldía de Mazatlán.

“Mi intención es refrendar esa aspiración de poder encabezar la candidatura de Morena”, dijo esta mañana.

Fue en agosto cuando González Torrentera renunció a la administración actual, argumentando diferencias con el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, aunque se le consideraba uno de los funcionarios más cercanos a él.

El ex funcionario municipal estuvo a cargo de proyectos como el viaje a España, en enero de 2020, donde el Gobierno de Mazatlán participó en la Feria internacional de turismo; anunció en su momento la llegada de inversionistas que deseaban colocar un parque aerospacial de aviones no tripulados al norte de Mazatlán, anunció torres de condominios que en su momento se iniciaron y fue también el responsable del proyecto de la Riviera Mazatlán, del cual ya no se supo nada.

Frente a los medios de comunicación, González Torrentera habló de un proyecto social en el que se involucre a todos para construir un mejor Mazatlán.

Él lo llamó “el Mazatlán que queremos”, frase con la que promueve ya su imagen.

Sobre los otros aspirantes de Morena a la Alcaldía de Mazatlán, dijo que él tiene el mejor perfil, que conoce cómo empujar a Mazatlán, que en la calle la ciudadanía tiene una buena percepción sobre él y sobre todo que no tienen negativos hacia su persona.

Reconoció que el 99 por ciento de los candidatos en la última elección electoral ganó por la influencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que ahora será diferente y que por ello en su partido deben escoger a los perfiles más adecuados.