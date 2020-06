BEISBOL

Dayton Moore dedicado a la justicia social en Reales

El gerente general de Kansas City se ha enfocado en forjar una consciencia que tal vez contribuya a un cambio social

Noroeste / Redacción

KANSAS CITY._ Major League Baseball, como cualquier otra organización deportiva, no va a solucionar la brutalidad policial ni la injusticia social, como la injusticia expuesta una vez más con la muerte de George Floyd cuando éste era detenido por la policía de Minneapolis el 25 de mayo.

Pero el beisbol y su plataforma pueden empezar a forjar una consciencia que tal vez contribuya a un cambio social que debió efectuarse hace mucho tiempo. Ése ha sido un enfoque del gerente general de los Reales, Dayton Moore, desde el inicio de su estadía en Kansas City en el 2006.

Moore ha sido tan activo como cualquier otro GG, y cuidado si el más, en sus esfuerzos por crear esa clase de consciencia. Los Reales se han asociado con organizaciones como Kansas City Urban Youth Academy, además de su propia fundación, C You in the Major Leagues. Y el equipo ha apoyado siempre el Museo del Beisbol de las Ligas Negras.

Además, Moore llevó a su departamento entero de operaciones de beisbol al The Martin Luther King Jr. Center for Nonviolent Social Change, para que todos entendieran mejor el racismo y la injusticia social, más los esfuerzos de King por buscar un cambio.

“Fue algo que abrió los ojos”, dijo Mike Sweeney, asistente especial en operaciones de béisbol de los Reales. “Fue una tremenda experiencia de aprendizaje”.

Moore es admirador de King desde hace mucho tiempo, ministro en la iglesia bautista y activista de los derechos civiles que fue asesinado en 1968. “Uno de los líderes más grandes que este país ha visto”, dijo Moore.

También fue Moore y los líderes cívicos de Kansas City que tuvieron la visión para la Urban Youth Academy, que abrió sus puertas en marzo del 2018 y es ubicada en la sombra del Museo de las Ligas Negras.

El ex jugador de Grandes Ligas, Reggie Sanders, llegó a la gerencia de los Reales en el 2017 como asistente especial en operaciones de beisbol. De inmediato, notó una diferencia en la manera en que la organización de Kansas City trata de la diversidad.

“Lo que me animó acerca de Dayton era que estaba dispuesto a ser diferente, a hacer más de la cuenta por el cambio sin importar la raza ni el color”, dijo Sanders. “Está dispuesto a hablar de cosas incómodas”.

La visita a Atlanta para ver el King Center causó un gran impacto.

“Uno empieza a entender diversidad, equidad e inclusión”, dijo Sanders, quien es afroamericano. “¿Cómo se vería esto en términos de nuestra propia organización? Piensa en la variedad de gente sentada en la mesa en nuestra organización. Empieza con el pensar en la organización. Estamos haciendo un buen trabajo, pero hay más que hacer en todo el beisbol.

“Me animo al ver la unidad de la gente en todos lados y en nuestra organización, dar la cara por todos. Por eso es que en tiempos como éstos, soy feliz de ser un Real de K.C. Estamos tratando de transmitir el mismo mensaje”.