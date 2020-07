De actor a poeta. La faceta de escritor de Daniel Radcliffe que muy pocos conocen

Además de actor, Daniel Radcliffe también es escritor. Hace algunos años intérprete de "Harry Potter" reveló en una entrevista que publicó algunos de sus poemas bajo un seudónimo

Noroeste / Redacción

23/07/2020 | 11:36 AM

Una de las historias que logró cautivar a más de uno fue la del joven mago, Harry Potter, personaje creado por J.K Rowling, quien hace unos días causó polémica en Twitter por uno de sus comentarios.

Gracias a que los libros se llevaron a la pantalla grande, Daniel Radcliffe, actor que interpretó al personaje principal, saltó a la fama.

Aunque después de terminar de grabar las ocho películas de Harry Potter, el actor comenzó a participar en nuevas producciones como Kill Your Darlings, What If y Horns, por mencionar algunas, y a pesar de que muchos lo conocemos por su faceta de actor, también se dedicó a escribir poemas, citó milenio.com.

En el 2009, Daniel admitió en una entrevista con The Guardian que tenía otra faceta además de la de actor: escribía poemas

“Como actor hay espacio para una cierta cantidad de creatividad, pero siempre vas a decir las palabras de alguien más, la poesía te da la oportunidad de hablar tú mismo”, mencionó el actor en esa ocasión.

Al saber que Daniel Radcliffe escribía poemas, muchos se interesaron por ellos. Fue en esta misma entrevista que le preguntaron al intérprete de Harry Potter si en algún momento dejaría a sus fans leer esos versos, por lo que el actor mencionó que ya había publicado algunos, pero bajo un seudónimo, hasta ese momento desconocido.

De inmediato los fans descubrieron que el seudónimo que Daniel utilizaba para publicar sus poemas era Jacob Gershon, Jacob por su segundo nombre y Gershon, por la versión judía del apellido de soltera de su madre.

El actor publicó en el 2007 cuatro poemas en la revista Rubbish. Tiempo después, Daily Mail tuvo acceso a “Away Days”, un poema que está escrito desde el punto de vista de un marido infiel.

Aunque no se sabe si Daniel sigue con esta faceta de escritor y si ha llegado a publicar más de sus creaciones, aunque seguramente bajo otro seudónimo, muchos mencionan que los temas que inspiran al actor para escribir son infidelidad, estrellas de pop, mujeres con las que ha tenido algún amorío y la estrella de rock Pete Doherty.