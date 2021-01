De acuerdo a la ley es legal todavía construir candidaturas comunes: PAS

“Claro que nos vamos a sentar a platicar con las dirigencias del Partido del Trabajo, el Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, e incluso ya inicié con estas pláticas y en su momento lo haré con MORENA dado que esto lo permite la ley”, expresó Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Noroeste / Redacción

Mediante un comunicado de prensa inormó que en esta etapa se permiten las candidaturas comunes y por lo tanto se pueden construir este tipo de candidaturas en distritos electorales, para algunos municipios del estado e incluso para la gubernatura, que hay que decirlo que en estos momentos no lo veo viable, pero cuando uno se sienta a platicar sobre las coaliciones tiene que estar consciente que se trata de dar y recibir.

“Ya estoy platicando con el PT, PVE, MC y en su momento lo haré con MORENA” Héctor Melesio Cuén Ojeda.

“Con la alianza que se formó entre el PRI, PAN y PRD nosotros nunca pusimos ningún puesto sobre la mesa, es más nunca tuvimos pláticas formales, sólo algunas pláticas informales con algunos dirigentes estatales, pero nunca se puso ningún puesto sobre la mesa. Nosotros nunca acostumbramos hacer eso hasta que haya formalidad porque la política es de sentarse, platicar y negociar cuando se trata de coaliciones”; estas fueron algunas de las expresiones ante señalamientos en contra de su persona y el Partido Sinaloense.

Con respecto a la fuerza política MORENA fuimos claros que no teníamos disposición de sentarnos a firmar algún convenio mientras no esté sobre la mesa el nombre del candidato a la gubernatura del estado de Sinaloa, nadie lo puso hasta la fecha fatal que fue el 23 de diciembre. Hoy es diferente, ya se tiene definido al candidato en MORENA, lo que significa que ya me puedo sentar a platicar dado que la ley permite candidaturas comunes.

“Claro que nos vamos a sentar a platicar con las dirigencias del Partido del Trabajo, el Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, e incluso ya inicié con estas pláticas y en su momento lo haré con MORENA dado que esto lo permite la ley”, expresó Héctor Melesio Cuén Ojeda.