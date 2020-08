De AMLO para AHMSA: Ayer dijeron que no van a pagar, entonces tienen que ser enjuiciados

Sinembargo.MX

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que la acerera Altos Hornos de México (AHMSA) debe devolver el pago que la administración de Enrique Peña Nieto dio por la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados. De no hacerlo, se deberá castigar a las personas involucradas en la operación, insistió.

“Ayer dijeron que no se van a pagar. No hay reparación del daño. Entonces tienen que ser enjuiciados, castigados. En Estados Unidos se castiga y pueden, incluso, los presuntos delincuentes obtener reducción de penas si paga, si devuelven el dinero; en el caso de nosotros podemos, de acuerdo con las leyes, aplicar lo mismo”, afirmó en su conferencia de prensa.

Ayer AHMSA negó tener un compromiso de pagar 200 millones de dólares por un supuesto sobreprecio en la venta a Petróleos Mexicanos (Pemex). También explicó que no hay cambios en el consejo de accionistas de la empresa.

La acerera llevaba 11 años en posesión de la planta chatarra, dijo el Presidente, y el Gobierno de México se la compró por más de 200 millones de dólares.

“Dije, porque me habían informado que un nuevo dueño de AHMSA había acordado pagar, pero ayer dijeron que no. No hay reparación de daño, entonces”, comentó.

AHMSA aseguró en un comunicado que “desde las acusaciones sin sustento”, sobre la venta a sobreprecio de la planta “chatarra” se vio afectada por una minusvalía de más de 350 millones de dólares, por lo que abrió la puerta a la recepción de nuevos inversionistas.

En el documento la acerera, presidida por el empresario mexicano Alonso Ancira, no ha adquirido ningún compromiso con el Estado mexicano, ni con ninguna de las dependencias presuntamente afectadas.

“La empresa no se ha comprometido a pagar 200 millones de dólares de un supuesto sobreprecio, el que por lo demás no tiene ninguna base legal, dado que la valuación del complejo petroquímico de Agro Nitrogenados, realizada por el propio Estado a través del INDAABIN -nunca dada a conocer-, fijó un valor de 293 millones de dólares (3 mil 600 millones de pesos al cambio de la época) y los avalúos privados marcaban montos mayores”, aseguró AHMSA.

El Presidente López Obrador aseguró, a finales de julio, que el nuevo dueño de la planta de fertilizantes -que compró Emilio Lozoya Austin– ofreció devolver 200 millones de dólares por el sobreprecio en la que se adquirió.

El mandatario señaló que el Gobierno busca recuperar “lo más que se pueda” de los recursos “robados” durante el paso de Lozoya en Pemex. Explicó que en Estados Unidos ellos buscan la colaboración de testigos protegidos para reducir su condena. Hablan con ellos y luego de obtener toda la información, los bienes que al principio se perdieron, pueden recuperarse.

“Nos importa también ver qué podemos recuperar de lo robado, lo más que se pueda. Ya hay un ofrecimiento de que por el sobreprecio que pagaron en la compra de la planta de fertilizantes, el nuevo dueño acepta devolver 200 millones de dólares y hay otras posibilidades de obtener recurso””, dijo.

NEGOCIOS CON LOZOYA

A finales de julio AHMSA reconoció que hizo pagos a Emilio Lozoya derivados de trabajos que efectuó él mismo a través de sus empresas cuando “aún no era funcionario público” informó el vocero de la empresa, Francisco Orduña Mangiola, a través de la agencia Infonor.

“No existe ningún delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque los depósitos a las empresas que en su momento indicó Lozoya salieron de las cuentas de AHMSA, corresponden a contratos entre particulares y la acusación de la Unidad de Inteligencia Financiera quiere adjudicar a Alonso Ancira poderes premonitorios, porque supo incluso antes que Peña Nieto que Emilio sería cabeza de Pemex”, comentó.

Reiteró que todo está documentado ante las autoridades, al igual que la compra de las plantas de fertilizantes.