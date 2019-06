DICE DIPUTADA

De Angélica Díaz a comunidad gay: yo también los puedo denunciar por violencia política, advierte

La Diputada del PAS asegura que no hay fundamento para dejar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, como se lo pidió la morenista Yeraldine Bonilla

José Alfredo Beltrán

Angélica Díaz de Cuén, Diputada local del PAS, defendió hoy su postura en contra del matrimonio igualitario.

Esto luego de los señalamientos que ha recibido tanto de la comunidad lésbico gay como de algunos morenistas.

El lunes Yeraldine Bonilla Valverde, de Morena, la consideró incongruente, por votar contra los derechos humanos de minorías, cuando es la que preside de la Comisión de Derechos Humanos de la 63 Legislatura.

"Lo que pasa es que la diputada Yeraldine está mal informada, está mal asesorada, que se ponga a leer lo que es un voto potestativo", señaló.

El voto potestativo, explicó, puede ser a favor o en contra de un dictamen mientras no haya declaratoria general de inconstitucionalidad.

"Hay jurisprudencia, sí, pero sólo es obligatoria para los tribunales. Nosotros, mi persona, tengan la seguridad de que cuando se tengan las cinco sentencias (a favor del matrimonio igualitario) lo vamos a acatar, porque entonces sí se vuelve obligatorio. Con eso queda muy clara mi postura", aseveró.

Díaz de Cuén refutó que sea incongruente.

Y respondió ante un anuncio de la comunidad lésbico gay, de que interpondrían una queja en su contra, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

"Es su derecho de ellas, ¿De qué me van a acusar? ¿Cuáles son las bases? ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué procede? Yo también los puedo denunciar por violencia política, porque no me están respetando lo que son los artículos 24 y 33", subrayó.

El artículo 24 de la Constitución federal, detalló, se refiere a que todos los mexicanos tienen derecho a la libertad de convicciones éticas y de conciencia.

En tanto el artículo 33 indica que los diputados son inviolables por sus opiniones.

Sobre el exhorto de Bonilla Valverde a que deje la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, manifestó que "no ha sido notificado nada".

"Graciela (Domínguez, líder de la fracción de Morena) dice que no hay nada de eso, que al contrario, van a hablar con la diputada Yeraldine", aseveró.

En el tema del matrimonio igualitario, argumentó, defendió sus convicciones personales.

"Yo me pronuncié por convicción, fue una postura personal, por la moral, por la familia, por los valores, es por eso", sostuvo.

- La Diputada Yeraldine (Morena) dice que usted atentó contra derechos humanos de minorías...

¡No, no, no! Así como se respetan las minorías, también se deben respetar las mayorías, ¿o nomás vamos a respetar a las minorías? Además, quiero decir algo, es una minoría la que me está agrediendo a mí, mi voto fue mío, personal.

- ¿Usted se siente agredida por la comunidad lésbico gay?

No, no me siento agredida. Yo nunca, ¿Cuándo me han visto que yo haga una declaración homofóbica?, siempre los he respetado, he respetado sus derechos.