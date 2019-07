De Calderón y la Policía Federal, sismo en California y puentes oficiales, las noticias para esta tarde

Noroeste / Redacción

Niega Felipe Calderón estar detrás de protestas de policías federales

El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa aseguró que no está detrás de las protestas de los miles de elementos de la Policía Federal y exigió a Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que presente las pruebas, si es que las tiene, o de lo contrario, retire las acusaciones en su contra.

“Niego categóricamente la cobarde insinuación que desde el poder se hace de que yo he organizado o estoy detrás de las protestas de los policías federales. Secretario Durazo, le exijo que si tiene las pruebas las presente, y si no las tiene, retiren de inmediatos esas calumnias”, señaló el ex mandatario nacional en un video.

Instituyen en Sinaloa la Medalla Norma Corona

El nombre y la imagen de Norma Corona Sapién quedarán grabados en una medalla, con la cual se honrará la memoria de la abogada sinaloense.

Y con ésta se reconocerá a mujeres, activistas, luchadoras sociales, defensoras de derechos, cada 8 de Marzo, en el marco de las celebraciones del Día Internacional de la Mujer. En sesión del Congreso, por unanimidad, los 31 diputados locales presentes aprobaron crear este nuevo galardón institucional.

Sorprende sismo en California

Un sismo con intensidad de 6.4 grados se registró a 12 kilómetros al suroeste de Searles Valley, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, la mañana de este jueves 4 de julio.

El movimiento se sintió en algunas ciudades de Baja California, en México. La U.S. Geological Survey dio a conocer que el movimiento se registró a 8.7 kilómetros de profundidad.

Por resolverse, juicio contra ex funcionario estatal

Luego de dos horas de audiencia pública, en la que la defensa tuvo la oportunidad de cerrar los alegatos de clausura, el juicio oral contra Luis Ángel Pineda Ochoa finalizó este mediodía y la juez dará a conocer si el ex funcionario es hallado culpable o inocente de los delitos de desempeño irregular de la función pública y de peculado.

A Pineda Ochoa se le acusa de haber solicitado, avalado y ejecutado pagos por 8.6 millones de pesos de la Secretaría de Turismo del gobierno estatal, para campañas promocionales de las que no hay evidencias de que se hayan realizado ni justificación documental para avalar los pagos.

Posponen audiencia por Colchongate, porque el asesor de Fiscalía no estaba preparado

La audiencia intermedia en el caso contra Carlos Baltazar Castro por la compra de colchones podridos y entregados a damnificados por lluvias en 2018, se pospuso porque el asesor jurídico de la Fiscalía General del Estado no estaba preparado.

En los argumentos iniciales, el asesor jurídico victimal señaló que no estaba preparado para el juicio ya que son cinco tomos de información y además la defensa no le proporcionó la prueba de 45 placas fotográficas por lo que no estaba en las mismas condiciones para llevar a cabo la audiencia.

Muestran empresarios sinaloenses su talento y ganan primer lugar

Cuatro empresarios sinaloenses obtuvieron hoy el primer lugar en el certamen LATAM Smart City Awards en la categoría de Transformación Digital.

Se trata de Rafael Galeana, Sergio Martínez, Eduardo Blanco y Jesús Ramón López, quienes presentaron su proyecto Clariti, enfocado a auxiliar a los organismos operadores de agua.

Eligen a nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana

Fernando Ruiz Rangel fue seleccionado por la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción como nuevo integrante de la Comité de Participación Ciudadana.

El Abogado cuenta con la confianza de Quirino Ordaz Coppel, dado que cuando el Gobernador presentó la terna para dirigir la Comisión de Atención a Víctimas, fue uno de los tres aspirantes que planteó el mandatario estatal para ocupar ese puesto que finalmente fue para Óscar Fidel González Mendívil.

Pues ya están definidos los puentes para el próximo ciclo escolar

A partir de septiembre próximo, habrá tres nuevos fines de semana largos. Sí, ¡más puentes!

Las Secretarías de Turismo y de Educación Pública anunciaron que se incluían estos nuevos periodos de descanso en el calendario escolar 2019-2020.