Â¿De dÃ³nde surge la inspiraciÃ³n para la creaciÃ³n del nuevo traje de Wonder Woman 1984?

MADRID (SinEmbargo)._ La directora de Wonder Woman 1984, Patty Jenkins, ha compartido un nuevo y colorido cartel de la secuela de la Amazona en la que Gal Gadot aparece con un traje completamente renovado. Armadura y hombreras doradas y lo que parece ser una capa. ¿De dónde surge este nuevo “look”?

Aunque los fans se han mostrado satisfechos con la nueva apariencia de Wonder Woman, muchos han preguntado en los comentarios de la publicación de la directora en Twitter si este atuendo ha sido sacado de los cómics o es una invención para la película.

Y se trata de una pregunta interesante, ya que este traje como tal no existe en las viñetas, pero sí hay algunos que se asemejan bastante.

La armadura dorada es en realidad una amalgama de distintos atuendos vistos en los cómics de DC: El diseño parece estar inspirado en la versión de La Mujer Maravilla de David Finch, que se hizo cargo del personaje en sus últimas etapas tras el reboot de The New 52. Aunque la armadura no era dorada, sí tenía una forma similar, con las hombreras, y es uno de los pocos trajes canónicos que cubre las piernas y los brazos de Diana.

Los fans han comparado el nuevo diseño con otros personajes como Fénix en X-Men o Valkyria del Universo Marvel, pero en realidad bebe de la armadura dorada que Wonder Woman ha utilizado en grandes eventos como en Kingdom Come de 1997.

En esta aventura, que transcurre una generación después de que Wonder Woman y Superman se retiren de la actividad pública, una nueva oleada de superhéroes se manifiesta causando una crisis global por el descontrol de sus poderes metahumanos, lo que lleva al regreso eventual de la Liga de la Justicia original para detenerles.

La armadura dorada convenció a los fans en su momento, y la Amazona la convirtió en parte de su canon, aunque sólo la utiliza en ocasiones especiales. En 2014 ya se rumoró que Wonder Woman podría lucir un atuendo de combate completo, y los fans rápidamente señalaron a la versión de Kingdom Come, que finalmente no apareció en el filme.

Aunque Kingdom Come pertenece a la serie de cuentos de Elseworld, que son independientes no canónicos, es una de las historias favoritas de los fans, ya que uno de los personajes principales es Shazam, el niño mago, que en esta aventura actúa junto a Lex Luthor para liberar a los villanos de la prisión.

