De Elba Esther y sus declaraciones, de los testigos contra 'El Chapo' y del Carnaval, las noticias esta maÃ±ana

Resumen del lunes por la mañana: Después de salir libre, Elba Esther Gordillo da su primera entrevista a un medio; en Estados Unidos se desconoce el estatus judicial de la ex Diputada local en Sinaloa Lucero Guadalupe Sánchez; periodista advierte sobre la polarización que se vive en el País; y traemos la entrevista con la Reina del Carnaval y la Reina de los Juegos Florales.

Elba Esther Gordillo da su primera entrevista después de obtener su libertad

"Guardo una enorme pena y diría que cierto dolor. Al final creo que no me equivoqué yo con él [haberlo apoyado electoralmente]. El equívoco fue de él. Él sabía que lo que no conviniera a los trabajadores de la educación no lo iba a acatar", así le contestó Elba Esther Gordillo Morales en entrevista exclusiva.

Y sostiene que su libertad no se la debe al Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues con él no ha habido ningún tipo de pacto.

¿Cuál es el estatus judicial de Lucero Sánchez o de 'El Rey ' Zambada? No se sabe

Los testigos Lucero Sánchez, Jesús "El Rey" Zambada y Jorge Milton Cifuentes Villa, que participaron en el juicio en Estados Unidos contra Joaquín "El Chapo" Guzmán no han quedado en libertad, dijo una fuente del Departamento de Estado al semanario Proceso.

Sin embargo, ya no están bajo el resguardo del sistema penitenciario de Estados Unidos, pero se desconoce hasta ahora cuál es su estatus.

Sobre la polarización en México, explica periodista la falta de conciliación

El problema en México no es que esté polarizado sino que las partes no estén dispuestas a entenderse y ojalá eso no se siga ensanchando porque hay decisiones que se tienen que tomar entre todos, manifestó el periodista Daniel Lizárraga.

Advierte que la polarización que se vive actualmente en el país es un fenómeno que no solamente ha pasado en México, sino que ha sucedido en algunas partes de América Latina cuando hay cambio de régimen.

Aumentan delitos de violacion sexual en Sinaloa

Las denuncias por violación sexual se dispararon con enero de 2020 en Sinaloa, al registrar la peor cifra de inicio de año de los últimos cinco años, según cifras estatales que publicó el Semáforo Delictivo.

Los 23 casos registrados en el estado es la peor cifra desde octubre del año pasado y también es la cuarta peor cifra en los últimos cinco años.

En Sinaloa, hay más denuncias por desapariciones, pero muy pocos peritos investigadores

Aunque entre 2007 y 2019, la Fiscalía General del Estado contabilizó hasta agosto un total de 4 mil 265 personas desaparecidas, en Sinaloa sólo existen entre 12 y 13 agentes del Ministerio Público que se dedican a buscarlas.

El Fiscal Juan José Ríos Estavillo señaló el pasado jueves, a su arribo al Salón Constituyentes de 1917 en el Congreso el Estado, que el órgano autónomo que dirige aún necesita de mayores recursos para combatir el rezago histórico de este delito.

Aboga Colegio de Arquitectos por más zonas peatonales en Culiacán

Luego de que el pasado 8 de febrero se cerró la Avenida Morelos, desde la Calle Rafael Buelna hasta el Bulevar Niños Héroes para los coches y sólo se usó para que transitaran personas a pie, Carlos Inzunza Valenzuela opinó que es necesario más vialidades exclusivas para los peatones, pero es algo que reconoce lleva tiempo.

El presidente del Colegio de Arquitectos de Sinaloa explicó que en la mayoría de las capitales de los estados de la República hay calles que son exclusivas para que las personas caminen por ellas, Culiacán, a la fecha, es de las pocas ciudades que no tienen una sola calle que sea 100 por ciento peatonal de manera permanente.

Las historias de Libia y Brianda, las reinas del Carnaval de Mazatlán y Juegos Florales

Su abuela, Libia Zulema López, fue una reina de leyenda; su madre, Libia Zulema Farriols, fue Reina de los Juegos Florales, pero ejerció como Reina del Carnaval; así que su linaje le imponía un lugar entre la realeza mazatleca, sin embargo, el destino de Libia Zulema Gavica Farriols parecía lejos de la fiesta grande.

Con todo lo que estoy viviendo en este Carnaval, Brianda Lizárraga reconoce que ganó mucha seguridad en sí misma, no lo tenía planeado pero la ha enriquecido mucho, como si fuer un curso intensivísimo para consolidar su autoestima, revela la ganadora de la corona como Reina de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán.