PREMIOS SESAC 2019

De fiesta, los compositores latinos

Destacan los sinaloenses Luciano Luna, Jorge Medina y Los Sebastianes, además otorgan a Enrique Bunbury el SESAC Latina Icon Award,

Dantiela Mendoza

LOS ÁNGELES, Ca._ La noche del miércoles fue de fiesta para los compositores latinos afiliados a la SESAC Latina, que dentro de la vigésima quinta edición de la gala SESAC Latina Music Awards honró los logros de sus agremiados con una ceremonia donde el compositor e intérprete español Enrique Bunbury recibió el premio especial SESAC Latina Icon Award.

En esta ocasión, la sede de la gala anual de los también conocidos como Premios SESAC fue en el SLS Hotel, a Luxury Collection Hotel, en Beverly Hills, la zona más prestigiada de la capital de California, donde este organismo cuenta con oficinas, y se entregaron reconocimientos a los que han sido los mejores autores a lo largo del último año; como era de esperarse

La música regional mexicana tuvo su espacio y una mención especial fue para los artistas sinaloenses, tanto al ser galardonados, como parte del show.

Además de la presencia de los profesionales de la pluma, que gracias a sus letras hacen estremecer, también se contó con la actuación especial de Ángela Aguilar, el cantante Valentino y Banda Los Sebastianes; la agrupación mazatleca puso a todos a bailar.

El compositor guamuchilense Luciano Luna se llevó tres condecoraciones por sus melodías Quería que lloraras, interpretada por Ulises Cháidez y Sus Plebes, así como por Qué tontería y Por qué me celas, ambas las interpreta la Séptima Banda.

Cabe destacar que la melodía “En Vida”, interpretada por Banda Los Sebastianes, cuya autoría es de Armando Celis, el famoso ‘Chocomiles’ vocalista de la banda, se llevó reconocimiento por parte de Premios SESAC.

Uno de los premios más esperados por los cientos de asistentes fue el galardón de Compositor del Año, condecoración que recayó en Nicky Jam, que también recibió el de Canción del Año con “X”. Mientras que Sony Atv se llevó a casa la placa como la Editora del Año.

Jorge Medina también subió al escenario para recibir premio, por la canción Al cien y pasadito, logro que luego compartió en sus redes sociales fue celebrado rodeado de amigos muy importantes en su carrera y muy acorde a su nuevo estilo de vida.

Los compositores Fernando Corona y Lil Bebe, entre otros creativos de la música también regresaron a casa con una mención especial de la 25 edición de SESAC Latina Music Awards realizada en Los Ángeles, California.

SHOW

El espectáculo musical de la ceremonia de los Premios Sesac 2019 estuvo a cargo de Banda Los Sebastianes, el cantante Valentino y los hermanos Ángela y Leonardo Aguilar.

¿QUÉ ES LA SESAC LCC?

Es una organización de derechos de ejecución pública, diseñada para representar a autores y editoras en sus derechos de ser compensados por la ejecución pública de sus obras. Sus oficinas centrales se encuentran en Nashville, contando además con oficinas en Los Ángeles, Miami, Nueva York, Atlanta y Londres.

AGRADECIMIENTO DE LUCIANO LUNA

“Muy contento de que siga la mata dando después de 13 años cumplidos en este negocio de las letras y de hablar con el alma. “Quería que lloraras”, “Qué tontería”, y “Por qué me celas” fueron premiadas la noche de anoche en los premios @sesaclatina 2019 y cada premio se disfruta igual que el primero, así como también se disfruta el apoyo que todos ustedes me dan al hacer suyas mis historias, al dedicarlas y al llorar o sonreír con ellas. Si algo puedo asegurarles y me llena de orgullo es que nada de esto me ha salido gratis, nada me lo han regalado, nunca tuve un apoyo de alguna empresa que me pagara mis gastos cuando buscaba con mucha fe a los artistas, se siguen cerrando puertas y otras se abren, hay artistas que no me terminan grabando pero los éxitos salen con otros, y en mi mente siempre digo “Si no me la grabaste la vas a escuchar con otro” y siempre pasa. Y no es que me quede dolido de no lograrlo con algún artista, simplemente es que nadie me quita mi fe en las canciones que compongo. Hay que creer que podemos, siempre va a ser difícil... y muy difícil, y ahí está la clave, mientras sea difícil jamás será imposible”.

JORGE MEDINA

"gracias #sesaclatina por la distinción y el premio a nuestro tema #alcienypasadito y gracias a mi equipo el lic Francisco Herrera, director de #JomerPublishing y el señor de las ventas Erasmo Hernández #BuenvenidosAHolllywood"