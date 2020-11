De Gustavo de Hoyos para AMLO y aliados: 'Con los votos llegaron y con los votos se tienen que ir'

11/11/2020 | 03:53 AM

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, aseguró que así como el Presidente Andrés Manuel López Obrador llegó por los votos, también será por esa vía como perderá el poder.

Durante una entrevista con el programa “Los Periodistas”, que conducen Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela en La Octava, el dirigente patronal aseveró que en 2021 buscarán que exista un contrapeso en México.

“Construir una nueva mayoría, eso significa construir un nuevo contrapeso constitucional, legítimo, por la vía electora. Con los votos llegaron y con los votos se tienen que ir, eso es lo que vamos a construir, que con los votos la población genere una nueva mayoría, y que con esto restablezca e principio de división de poderes y con esto tengamos un sistema de contrapesos mejor”, dijo tras una pregunta de Páez Varela.

El dirigente empresarial pidió a la población no ver la historia de todos los partidos, sino entender que existen coincidencias entre los institutos políticos.

“El PRI, efectivamente, ha tenido muchos desaciertos, pero la simplificación, como tú lo planteas, me parece que es una visión muy corta de la historia. Yo sostengo que en esta circunstancia tenemos que levantar la mirada, pero no por eso señalar que no hay futuro con muchos cuadros que son valiosos”, le dijo a Delgado.

De Hoyos aclaró que la firma del acuerdo entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acciono Nacional (PAN), y de la Revolución Democrática (PRD), con la plataforma “Sí por México”, no está construida sobre fobias contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que busca crear una nueva mayoría legislativa.

“No está construido sobre fobias. Está construido sobre una visión que pensamos, no queremos regresar al pasado, pero tampoco quedarnos donde estamos, por decirlo así, buscamos una tercera vía”, destacó.

“Construir una nueva mayoría implica un movimiento que sea amplio, que sea diverso, donde la tolerancia sea celebrada”, puntualizó.

De Hoyos calificó como positivo que los dirigentes del PRI y del PRD hayan ofrecido candidaturas a dirigentes empresariales o integrantes de organizaciones ciudadanas.

“Lo más deseable es que los espacios en los que puedan coincidir estos partidos, son estas candidaturas externas”, puntualizó.

Por otro lado, descartó que “Sí por México” se vaya a convertir en un partido, sino que es una plataforma que trabajará con los partidos para instaurar una “agenda ciudadana“.

“Nosotros planteamos una agenda ciudadana, los invitamos a que la suscribieran, los partidos que ya mencionados ya anunciaron su adhesión y respetamos sus candidaturas y financiamiento”, añadió.

LA ALIANZA

Por la mañana los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acciono Nacional (PAN), y de la Revolución Democrática (PRD), y el movimiento “Sí por México” ya pactaron ir juntos a las elecciones de 2021.

Los voceros de los partidos y el movimiento, opositores a la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguraron que si no llegan, presionarán al Gobierno para que cambien las cosas en el país.

“Se tiene que acabar con la indignante brecha que existe entre los que tienen todo y no tienen absolutamente nada. Porque ustedes se comprometen con estas ideas, nosotros vamos con ustedes en el 2021”, dijo Miguel Gallardo, de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Denise Meade, de “Sí por México”, expuso que los mexicanos no quieren volver al pasado, pero tampoco quedarse con el país del presente.

Entre los firmantes por parte de los partidos políticos estuvo Marko Cortés, Presidente de Acción Nacional, quien afirmó: “Festejo este encuentro que es inédito e histórico. Tengan la seguridad de que México cuenta y contara con Acción Nacional. Estamos puestos para ir por el cambio positivo y hacia el futuro que necesita nuestro país”.

“Hoy el PRI dice Sí por México, porque sabemos que la coordinación entre los partidos políticos y sociedad civil es una condición necesaria para construir una sana democracia, con competencia, equidad y respeto al voto de los ciudadanos”, dijo Alejandro Moreno, presidente del PRI.

Jesús Zambrano, presidente del Partido de la Revolución Democrática, aseveró que “México necesita una sociedad civil organizada fuerte y actuante. Estamos empeñados en la construcción de un gran frente democrático, político y social para defender la República Federal. Hacer realidad un modelo democrático de desarrollo nacional que evite una política económica que produce pobreza y desigualdad”.

“Con los partidos del Sí, hoy firmamos un compromiso: vamos a trabajar de manera conjunta para construir una nueva mayoría en el año 2021. Una mayoría compuesta por ciudadanía y partidos de oposición. A los partidos del NO también les tenemos un mensaje y les decimos: ¡con el voto llegaron, con nuestro voto se irán!”, dijo Francisco Torres, vocero de “Sí por México”.

Organizaciones presentaron el 8 de octubre el movimiento “Sí por México”, “que busca romper los muros que separan a la ciudadanía de lo político para colocar en el centro de la discusión pública las grandes causas”.

El 8 de octubre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que “Sí por México” era el Frente Nacional AntiAMLO (AMLO) II, y dijo que sería encabezado por Claudio X. González y Gustavo de Hoyos.

“Sí por México” dice que son “una gran comunidad de personas y organizaciones que creemos que otro México SÍ es posible y estamos convencidos que la participación ciudadana es el mejor camino que tenemos para lograr el cambio que el país lleva buscando desde hace décadas”.