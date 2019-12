De Joker a Persona del año: Joaquin Phoenix enamora a PETA

La presidenta de PETA, Ingrid Newkirk, dijo: “Joaquín Phoenix nunca pierde la oportunidad de desviar la atención de sí mismo hacia la difícil situación de los animales y dar un gran ejemplo de caminar por el camino vegano.

PETA se enorgullece en comenzar la temporada de premios al honrar su dedicación mostrando a todos que cuando se trata de sentir miedo, dolor y amor, un ser humano no es diferente de una gallina o un hámster, indicó Newkirk.

As the buzz and Oscar talk surrounding his #Joker performance swirl, PETA's 2019 Person of the Year Joaquin Phoenix has been directing the spotlight to what he cares about most: animal liberation.

Thanks for never being silent for animals, Joaquin 🖤 https://t.co/RnXXa0HXSt pic.twitter.com/oLGIeCtPjR