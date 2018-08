De Juanga a la Leona dormida, siete bioseries para llenar el vacío dejado por Luis Miguel

Para quienes se preguntan en qué ocupar su domingo por la noche, hay muchos proyectos recién sacados del horno y otros en proceso que pretenden saciar el hambre por las bioseries

Noroeste / Redacción

Los productores de Luis Miguel,la serie aún no confirman para cuándo se hará la segunda temporada de la historia basada en El Sol.

La de Luis Miguel, no es la primera serie realizada en México sobre la vida de un astro musical. Hasta que te conocí narró en 2016 la trayectoria de Juan Gabriel y el año pasado se redescubrió a Lupita D'Alessio en Hoy voy a cambiar.

Muchos se preguntan en qué ocupar los domingos por la noche ahora que la exitosa serie de El Sol, emitida en Netflix y seguida con fervor en Latinoamérica, ha llegado al final de su primera -y no se sabe si última- temporada.

Al menos de momento, se acabó el sufrir con la infinita creatividad de Luisito Rey (padre del protagonista) para hacer el mal o el eterno misterio del paradero de la madre del intérprete.

Los creadores de la ficción, de la cual se emitía un nuevo capítulo cada domingo, parecen decididos a mantener a los telespectadores en vilo y todavía no han confirmado si habrá segunda temporada.

Sin embargo, los productores sueñan con que este sea solo el comienzo de la época dorada de las bioseries y ya preparan proyectos similares al de Luis Miguel que reflejarán las vidas de otras estrellas populares latinoamericanas.

LA LISTA

Pero hay muchos proyectos recién sacados del horno o en proceso que pretenden saciar el hambre por las bioseries.

- José José, el príncipe de la canción

Quien para muchos es la mejor voz de Latinoamérica no podía quedarse sin serie. Mucho ha llovido desde que un joven José José dejara a todo el personal con los ojos como platos en el Festival de la Canción Latina (1970) al interpretar por primera vez El triste. Después vinieron los problemas financieros y con las drogas. Esta producción de Telemundo, con Alejandro de la Madrid como protagonista, pasó algo desapercibida, pero Netflix la ha incorporado recientemente a su catálogo como apuesta.

- El secreto de Selena

La serie sobre la cantante Selena Quintanilla, máxima representante del tex mex en los años 90, está en fase de grabación. A diferencia de otras bioseries, ésta, a cargo de TNT y Telemundo, no narrará su vida, sino que se centrará en su asesinato. La actriz Maya Zapata, quien dará vida al artista, no tendrá que interpretar sus canciones, ya que los realizadores de la ficción no pudieron comprar los derechos de su música.

- La Guzmán

La bioserie se sumergirá en la vida de la cantante Alejandra Guzmán, con Majida Issa como protagonista, y expondrá los detalles de la enfermedad que la tuvo al borde de la muerte. Está producida por Sony Pictures y el Grupo Imagen y se encuentra en fase de grabación. Se prevé que estará terminada en septiembre.

-Silvia Pinal

Alejandra Guzmán no es la única de la familia que verá su vida reflejada en la pequeña pantalla. La trayectoria de su madre, la actriz Silvia Pinal, está grabándose para una serie que recogerá los malos tratos que sufría a manos de su marido, Enrique Guzmán, quien aparecerá con otro nombre, Felipe Román. La producción de Televisa tendrá como actriz principal a Itatí Cantoral.

- Cantinflas

El personaje de Mario Moreno ya tiene su película, pero el productor Juan Osorio anunció que realizará una bioserie sobre el célebre actor. Además, pretende convencer a Diego Luna para que sea el protagonista. La ficción pretende mostrar su lado menos conocido.

- El Rey

José Alfredo Jiménez, el popular cantante y compositor mexicano de éxito internacional, aparecerá retratado en una serie y una película. Su hijo ha firmado un contrato con Disney para que la historia de su padre sea llevada a los espectadores. Disney también prepara una serie sobre el intérprete español Julio Iglesias.

- Chespirito

Roberto Gómez Fernández, hijo del fallecido homorista Roberto Gómez Bolaños, "Chespirito", ha revelado que producirá una serie biográfica sobre la trayectoria y la obra de su padre. La serie quiere desvelar una realidad del popular artista que es poco conocida por el público.