De nada sirve decir que no se va a perder el ciclo escolar si no demuestras cÃ³mo: Sergio Mario Arredondo

De nada sirve decir que no se va a perder el ciclo escolar si no demuestras cómo: Sergio Mario Arredondo

Consta de cuatro cápsulas semanales de 15 minutos cada una donde se abordan temas de materias en específico siguiendo una programación diseñada por la institución.

Belem Angulo

El objetivo es que los alumnos en Sinaloa continúen con los contenidos educativos desde casa para no perder el ciclo escolar pero se debe explicar el método para lograrlo, indicó el director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa Sergio Mario Arredondo Salas.

"De nada sirve decir 'No se va a perder el ciclo escolar', pero ¿qué vas a hacer para no perder el ciclo escolar?", cuestionó.

"Se trata de que no se pierda el ciclo pero que los jóvenes los contenidos. De nada sirve entregar un documento o brincar a otro capítulo de la educación si dejamos una cicatriz educativa"

Lo anterior después de que Cobaes lanzara una estrategia de educación a través de radiodifusoras, para así reforzar las actividades coordinadas por los docentes de cada uno de los planteles.

"No hay pretexto de que 'Yo no tengo Iphone', 'Yo no tengo dispositivos ni siquiera computadora', nadie puede tener un solo pretexto para no continuar con el plan de estudios", comentó.

La institución de educación media superior comprende una matrícula de alrededor de 35 mil estudiantes en todo el Estado, los cuales se encuentran distribuidos en 79 en zona urbana y 45 en zonas serranas, rurales o pesqueras.

"Yo diría que buena parte de esos planteles tienen un problema de conectividad serio y que haber desarrollado una plataforma o una estrategia meramente virtual hubiese sido increíblemente injusta para esos jóvenes. No hay un solo lugar de esas comunidades donde no llegue la radio". dijo.

EDUCACIÓN POR RADIO

La modalidad de educación por radio del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa funciona cómo actividad complementaria para los estudiantes.

Consta de cuatro cápsulas semanales de 15 minutos cada una donde se abordan temas de materias en específico siguiendo una programación diseñada por la institución.

Horario

Del 21 de abril al 4 de junio. Los días martes y jueves, a las 10:00 am. y 4:00 pm

Frecuencias

Radio Sinaloa 94.5 FM Culiacán, 93.9 FM Mazatlán, 92.5 FM Los Mochis

Radio UAdeO 89.3 FM Los Mochis