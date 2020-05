De nada sirve haberme cuidado 40 días si después voy a salir a jugar y a exponer a mi familia: Layún

El jugador de Monterrey no está de acuerdo con que se tenga que reanudar la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO._ México parece ver la luz frente a la pandemia del coronavirus. Las autoridades de salud pusieron como fecha el 30 de mayo, día en el que terminará la Jornada Nacional de la Sana Distancia, con esto, la población podrá retomar paulatinamente sus actividades cotidianas para el mes de junio.

Con lo anterior, la Liga MX también se reanudaría, no se sabe si con público o con las gradas vacías. Sin embargo, jugadores como Miguel Layún, no ven viable que se retomen las acciones, sería exponer a los jugadores, expresó el jugador de Rayados de Monterrey en entrevista para As.com.

“No soy partidario de jugar tal y como están las cosas actualmente porque, aunque esté controlada la curva (epidémica), todavía el riesgo es alto. De nada sirve haberme cuidado 40 días si después voy a salir a jugar un fin de semana y voy a exponer a mi familia”, comentó Layún.

A pesar de que la eLiga MX se encuentra en desarrollo, él no pasa tanto tiempo con los videojuegos, prefiere aprovechar el tiempo para estar con la familia y cocinar debes en cuando.

“En casa hacemos la cuarentena al pie de la letra. Hay bastante gente que todavía piensa que es cachondeo”-

—¿Cocinas?

“Soy un chef de alto nivel. Me van a dar una estrella Michelin”

—¿Pero qué se te da bien?

“Me sale muy bien el cereal con leche, las quesadillas… nada que incluya un sartén…”, bromeó.

—¿Estás jugando mucho videojuegos?

“Poco. Con los niños no me da tiempo. Cuando puedo me tomo un rato, pero no ha sido tan sencillo. Cuando duermen los niños, sobre las nueve de la noche intento encontrar un rato”, platicó Miguel.

Antes de que aterrizara en México, Layún tuvo la oportunidad de irse a la Lazio, sin embargo, se decidió por Monterrey porque los planes de los Regios apuntaban muy alto. Al final, Miguel alzó una Concachampions y una Liga frente al equipo de sus amores, el América. En ese transcurso, se le detectó cáncer que se presentó en su cuerpo como un tumor maligno, afortunadamente el veracruzano salió adelante, aunque lo anterior cambió su forma de ver su entorno.

“Volver a México no fue sencillo porque apareció la Lazio, que quería una cesión, e hizo tambalear mi vuelta. Pero era lo mejor para mi familia y en lo deportivo iba a un club que aspira siempre a ganar y que quería ganar la Concachampions para ir al Mundial de Clubes. Era lo que necesitaba y no me puedo arrepentir. Una final de Concacaf ganada, una liga… Y en ese periodo me detectan el cáncer. Ese si fue mi mayor logro y mi mejor partido”, aclaró el lateral y mediocampista de Rayados.

- ¿Eso te ha servido para afrontar la vida de otro modo?

“Hoy en día vivimos una situación más global. Cuando me dan la noticia valoras un poco mas ciertas cosas que antes no le debas el debido valor. Hoy en día vivimos a un ritmo de vida que no lo veo sano, la sociedad te lleva a darle importancia a cosas que no las tienen. Si tienes buen coche, buena casa, una buena joya. Cosas materiales que no tienen sentido y te das cuenta de que sólo son eso, materiales. Gustos que están perfectos querértelos dar, pero son innecesarios. Hay que darle valor a otras cosas, disfrutar de la familia, el quedarme acostado en el pasto húmedo al terminar un entrenamiento, cosas que antes no les daba el valor suficiente”, puntualizó.

ESTRENA CANAL DE YOUTUBE

Al igual que su compañero de selección, Javier Hernández, Miguel decidió entrarle a YouTube y hace pocos días estrenó su propio canal que describe como; “Algo más de lo que pueden ver en una entrevista, en televisión y en mis redes sociales”.

- Inicias un proyecto nuevo. Abres un canal de Youtube para contar tu parte más personal a tus fans. ¿Cómo surge la idea?

“Surge porque me he dado cuenta de que el contenido que la gente conoce de nosotros está muy limitado a las redes sociales o a las entrevistas que podemos dar. Muy pocas veces tenemos la posibilidad de darles un contenido más espacioso donde pueda conocer cosas más íntimas o interactuar con ellos. Por eso me entró la curiosidad del canal de Youtube, pero le di mil vueltas a qué, cómo y por qué. No nada más lanzarlo por lanzarlo. Básicamente es conocer un poco más el lado humano de mi persona. Tenemos muchas cosas en común con la gente y eso quiero compartir con ellos y generar esa empatía y que haya una conexión fuerte entre el aficionado y yo. Tengo ganas de platicar con gente que ha logrado cosas extraordinarias, alcanzar sus sueños, metas y que compartan con mis seguidores para ver si en algún momento podamos servir de inspiración para ellos”, explicó.