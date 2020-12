De no llegar a alianzas, PT en Sinaloa iría solo: Leobardo Alcántara

El dirigente estatal del Partido del Trabajo aseguró que de no llegar a acuerdos, el PT va a ir solo en las elecciones del 2021, acusando a Morena de no aceptar propuestas de este partido por soberbia

América Armenta

De no concretarse los acuerdos con otros grupos políticos para este martes 22 de diciembre, el Partido del Trabajo irá solo en las boletas electorales del 2021, afirmó el dirigente del Partido del Trabajo, Leobardo Alcántara, quien señaló a Morena como un partido con soberbia que no permite avanzar las negociaciones.

Las declaraciones son en relación a las mesas de negociación que se han establecido para concretar la coalición entre los partidos de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista para el proceso electoral del 2021.

"Si no hay definición para mañana, el miércoles estaremos anunciando que, en el PT Sinaloa vamos os", expresó el dirigente en la entidad

Luego de días de negociación entre los partidos sin llegar a acuerdos, el dirigente manifestó que Morena no quiere ceder sus espacios y no ha considerado las propuestas de candidatos que el PT tiene para la gubernatura de Sinaloa y el resto de los cargos de elección popular.

"Morena no ha querido aceptar las candidaturas a gobernador que traemos en el PT y no quiere que entremos a la participación para encuestarnos y en el proceso de la coalición, el PT también tenga derecho a proponer a candidatos... de no haber acuerdos la alianza se podría romper", aseveró.

Entre los candidatos a la gubernatura de Sinaloa que la dirigencia nacional del PT propone para Sinaloa, se encuentran el dirigente Leonardo Alcántara, el diputado federal Fernando García y Víctor Manuel Díaz Simentel.

El líder del PT Sinaloa manifestó que, la soberbia de Morena ha podido más que la intención de poder conciliar con los otros partidos que también forman parte de la Cuarta Transformación. Dijo que, los morenistas creen que tienen las de ganar en el 2021 tal y como ocurrió en el 2018 aún cuando el próximo proceso electoral que se viene es complejo y retador para la 4T.