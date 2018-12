VISITA DE LÓPEZ OBRADOR

El Gobernador del Estado compartió que en la última visita de AMLO a Mazatlán, le pidió al mandatario nacional priorizara a Sinaloa

Antonio Olazábal

Quirino Ordaz Coppel está a favor de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, de crear un sistema único de salud.

El Gobernador del Estado compartió que en la última visita de AMLO a Mazatlán, le pidió al mandatario nacional priorizara a Sinaloa en el tema de salud, ya que actualmente hay muchas problemáticas en la entidad.

"Le dije que nos priorizara, mucho en el sistema de salud, la idea, el propósito, el planteamiento que él tiene es crear un sistema único de salud, lo cual nosotros aplaudimos, reconocemos", explicó.

Días atrás trabajadores de los servicios de salud del Estado pararon labores para exigir se les pagaran sus sueldos atrasados, ante ello el Gobernador mencionó que los recursos en Sinaloa para el sector no alcanzan, es por ello que le pidió a López Obrador voltee a ver al Estado.

"Y yo sí le pedí ahora que vino que nos considerara entre los estados con prioridad porque los recursos son insuficientes, el sistema no da, no alcanza, y pues vemos las consecuencias legítimas de la gente, los trabajadores, que reclaman lo que tienen, pero al sistema no le alcanza, no tiene los recursos y el Estado tiene que acabar aportándole", subrayó.

Ordaz Coppel mencionó que también le pidió a López Obrador se atendiera la educación en la entidad.

"Lo mismo en educación, qué bueno que se piense en un sistema único de de educación, creo que primero va a ir el de salud, pero va a venir a resolver el problema de fondo para los estados porque es un problema de todo el país", señaló.