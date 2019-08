De Rosario Robles y su ingreso al penal, de oferta educativa, de policías y la pesca, las noticias este miércoles

Noroeste / Redacción

14/08/2019 | 08:00 AM

Resumen del miércoles por la mañana: Sobre la despedida de Rosario Robles al ingresar al penal; de más ofertas para educación; la fiesta para los policías y del presupuesto para la pesca

La despedida de Rosario Robles

Después de que un juez ordenara la prisión preventiva, la ex Secretaria en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, lloró cuando se despidió de su familia antes de ser trasladada al penal de Santa Martha Acatitla, dijo Xavier Olea Trueheart, su abogado.

Según el defensor, estuvo sorprendida por la decisión y al mismo tiempo desilusionada del juez y de la justicia federal. Estuvo fuerte pero a la vez consteranda por considerar que no se le había aplicado justicia.

Anuncian más oferta educativa

El Gobierno de Sinaloa anunció la apertura de 22 mil lugares más para estudiantes de educación media superior y superior, pero sin dotar de más recursos u otro apoyo a las escuelas.

En un evento encabezado por el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, acompañado del Secretario de Educación Pública Juan Alfonso Mejía López, anunciaron que se abrirían más espacios a estudiantes para este ciclo escolar.

Admite Gobierno federal error en recorte de recursos a pesca

En el inicio de las mesas de negociación que el Gobierno federal estableció para atender las demandas del sector pesquero, reconocieron que hubo un error en la reducción del presupuesto para la pesca y la acuacultura.

Entre los puntos abordados en el primer día de negociación, están el de la inspección y vigilancia, así como la denuncia de la pesca que consideran irracional de parte de barcos sardineros en zonas de reproducción de especies pesqueras.

Fiesta para policías con banda y narcocorridos

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa organizó una jornada de festejo para agentes de la Policía Estatal Preventiva y algunos invitados, en la que empresarios participaron con donaciones, incluidas cuatro horas de música de banda y la participación del grupo Calibre 50.

El festejo se realizó en el salón Figlostase, cuya renta también fue una donación por parte del sindicato, y albergó casi 800 personas.

Una ciudad que se pierde en el olvido

Dicen que aquí es peligroso. Dicen que antes de hacer un reportaje de este lugar, debes pensar dos veces lo que se publica. Dicen que la mayoría de la gente aquí no escucha, no habla... y no ve nada.

Se llama Santa Fe, y se entra por la Carretera Internacional al Sur, rumbo a la sindicatura Villa Unión, a unos metros antes de llegar al penal local.

Pasos peatonales, una puesta a favor de la gente de a pie

Como una apuesta a favor de los peatones que son el eslabón más débil en el sistema de movilidad de las ciudades, calificó la doctora Natalia Correa Delval, la decisión del Alcalde de Culiacán de establecer pasos peatonales a nivel de calle para eliminar a futuro los llamados puentes peatonales en la ciudad.

La académica que imparte la materia de Movilidad Urbana en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa consideró que definitivamente esto es una apuesta por la sustentabilidad y por una ciudad más segura.

Lo que viene para el PRI

Ante el poder cuasi hegemónico que actualmente tiene Morena en el ámbito político-electoral, Amparo Casar hace un análisis de lo que el PRI debería hacer después de celebrar su proceso interno. Aunque a su nuevo líder, Alejandro Moreno Alito, se le adjudica una cercanía con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, su liderazgo deberá estar enfocado hacia lo local, advierte.