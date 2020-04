De Semana Santa ante el Covid-19, de contagios en el IMSS y del CIP TeacapÃ¡n, las noticias esta tarde

De Semana Santa ante el Covid-19, de contagios en el IMSS y del CIP Teacapán, las noticias esta tarde

Noroeste / Redacción

Resumen de jueves por la tarde: en el día de asuento de la Semana Santa, las calles y playas de Mazalán lucen desoladas; del aumento de contagios en diferentes instalaciones del IMSS; y del futuro que le depara al CIP en Teacapán.

Atienden en Mazatlán el llamado #QuédateEnCasa

En pleno Jueves Santo, las playas de Mazatlán lucieron vacías debido a que la gente ha decidido atender el llamado de las autoridades de #QuédateEnCasa.

A diferencia de años anteriores en que este período vacacional colapsaba la ciudad, avenidas y playas lucen desoladas.

Vive el IMSS crisis de contagios por el Covid-19

Son más de 100 trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social que han resultado contagiados por el Covid-19, durante los proceso de atención.

De acuerdo con el reporte, se han dado casos de personal médico y de enfermería que dieron positivo en Coahuila, Estado de México, Baja California Sur y Morelos.

Ponen a la venta el CIP Teacapán

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Fonatur, dio a conocer que han puesto a la venta el Centro Integralmente Planeado Playa Espíritu, ubicado en Escuinapa.

Reconocen que hasta ahora no ha habido interés de inversionistas por sumarse a este proyecto turístico y buscan compradores que quieran adquirir este complejo.

Va Gobierno de Mazatlán contra el Covid-19

Las autoridades de Mazatlán se han unido a los esfuerzos por reducir los riesgos de contagio por Covid-19 entre la población con una campaña de sanitización.

Para ello, han creado una brigada especial, "Cazavirus", que se abocará a la limpieza de los espacios públicos.

Habilita DIF Sinaloa linea de atención emocional por el Covid-19

El Sistema DIF Sinaloa a través del Centro de Educación Incluyente y Salud Emocional implementará una línea de ayuda a personas que lo requieran por la crisis de Covid-19.

A través de su cuenta de Twitter, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel informó sobre la línea telefónica a la que los ciudadanos pueden recurrir en caso que requieran acompañamiento psicológico o emocional por la cuarentena y la contingencia sanitaria del coronavirus.

Si violan la Ley, no tendrán acceso a servicios médicos, advierte Alcaldesa de Guasave

El llamado a quedarse en casa no ha tenido el efecto deseado en Guasave y la Alcaldesa plantea que quienes no obedezca, que no cuenten con atención médica si la requieren.

Incluso, Aurelia Leal López se pronuncia a favor de un toque de queda para que la gente cumpla con el distanciamiento social.

El transporte público opera a la mitad de su capacidad

Debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, el transporte público en Sinaloa está operando al 50 por ciento de su capacidad.

Las autoridades de transporte en Sinaloa señaló que ante la falta de usuarios, se ha reducido a la mitad la operación de los camiones, que además, reportan una baja en el número de usuarios.