De Soldador a estrella de cine: el protagonista de Ya no estoy aquí, cuenta a Netflix detalles de su vida

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).– Juan Daniel García, protagonista de la exitosa película Ya no estoy aquí, compartió en un video un poco sobre la historia de su vida y cómo cambió luego del éxito de la cinta que lo llevó a ganarse premios como Mejor Actor y a estar entre las 15 películas finalistas para competir por un Óscar.

Antes de convertirse en una estrella de Netflix, Juan Daniel era soldador en su natal Monterrey; pero uno de sus sueños era convertirse en un famoso músico, por lo que formó una banda con su primo, sus hermanos y su mamá como cantante, sin imaginar que ese era el primer paso para volverse actor.

La oportunidad tocó a su puerta cuando le ofrecieron ser telonero de Celso Piña, tras el concierto, recordó Juan Daniel, unas personas se le acercaron para ofrecerle participar en una película.

“Ya terminamos nosotros y se nos acercaron unas personas con una camarita y me dijeron ‘oye cómo ves te gustaría participar en una película estamos buscando un personaje con tus características’ y yo ‘sí claro’”.

El joven actor reveló que se enfrentó a varios obstáculos, empezando porque el día del casting tenía que bailar y él no sabía, pero no fue impedimento para hacer la audición, y al final lo eligieron a él para protagonizar Ya no estoy aquí.

Cuando ya estaba filmado la película, tenía que sacar su visa para terminar de grabar algunas escenas, pero se la negaron en varias ocasiones, y en la embajada no le daban oportunidad de explicarles para qué necesitaba viajar a Estados Unidos.

“Lo más difícil que se me hizo a mí grabando la película fue la visa porque me la negaron bastantes veces ni siquiera terminaba de decirles las cosas y ya me decían ‘no tu visa está rechazada’ o sea me cortaban a media conversación y ya se iban y regresan con un sello de que tu visa está rechazada”.

Después de varios intentos consiguió su anhelada visa y pudo viajar. Una vez en Nueva York, reveló que llegó a sentirse como Ulises, su personaje en la cinta, debido a que no podía comunicarse porque todo estaba en inglés.

“Llego a Nueva York y la mayoría del tiempo me sentía como Ulises porque no sabía nada, no entendía nada. Un día me dijeron tienes este día libre, salte, haz lo que quieres. Y yo no quiero salir, no conozco nada, me voy a perder todo es inglés los números son en inglés”.

El actor también explicó que nunca se imaginó el éxito que alcanzaría la película y menos que llegaría a ganar premios cinematográficos. Pues durante su estreno logró llenar el Aula Magna de Monterrey y contó que tuvieron que poner una pantalla afuera por la cantidad de gente que se había quedado afuera, y sin importarles el frío se quedaron ahí para ver la película.

“Ahí fue donde sentí mi primer acercamiento a la gente, a la banda de Monterrey. De repente salgo (del Aula Magna) y me asomo así a ver la fila y veo que afuera estaba toda ese gente y cuando me vieron dijeron ‘mira ese es el chavo’ y yo me metí y le digo a mi mamá ‘todos me conocen afuera’”.

Para finalizar el video habló sobre los galardones que se ha llevado la película “hemos ganado varios premios, en el Festival Internacional de Morelia, en el Cairo yo gané uno como Mejor Actor y ganó tambien como Mejor Película; en los Arieles nos fue muy bien yo gané de Mejor Actor también y ahí varios también ganamos premios de parte de la película”.