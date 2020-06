CINE

DE TARANTINO A LOS HERMANOS RUSSO: Las 10 mejores películas de acción en Netflix

La acción es uno de los grandes géneros del cine y fuera de mezclas con otros subgéneros hay cintas que vale la pena ver y que están en el servicio de streaming

Sinembargo.MX

Netflix estrenó Tyler Rake (Misión de Rescate), y con ello puso de manifiesto que sigue habiendo muchos fans del cine de acción puro y duro, de tiros y explosiones por doquier.

La acción es uno de los grandes géneros cinematográficos que ha sido mezclado con todo tipo de subgéneros como la ciencia ficción, la aventura o el western. Pero dejando a un lado los híbridos, hay un cintas que vale la pena ver y que actualmente se encuentra en el catálogo de Netflix.

De las tramas imparables y explosivas de Michael Bay a las historias de venganza de Quentin Tarantino, pasando por grandes franquicias como Bourne o Misión Imposible, éstas son las 10 mejores películas de acción que puedes ver en el servicio de streaming.

LOCK AND STOCK

Dirigida por Guy Ritche, Lock and Stock es un genial thriller de gánsters de poca monta en el que todo gira en torno a dos valiosos rifles de caza, y un montón de gente buscándolos sin descanso.

KILL BILL (2 PELÍCULAS)

Uno de los proyectos más ambiciosos de Quentin Tarantino narra la historia de venganza de La Novia (Uma Thurman) y su lista de muerte de asesinos despiadados que muy inconscientemente decidieron darla por muerta tras masacrar a su familia el día de su boda.

SICARIO: EL DÍA DEL SOLDADO

Protagonizada por Benicio del Toro y Josh Brolin, la secuela de Sicario sigue a un agente federal que, ante la sospecha de que el cartel mexicano está traficando con terroristas, contrata a un sicario para hacer el trabajo sucio.

MISIÓN DE RESCATE

Un mercenario, un joven en apuros y un país en guerra por el narcotráfico. Las cosas se ponen muy difíciles para Tyler Rake (Chris Hemsworth) en ésta frenética lucha por la supervivencia dirigida por Sam Hargraves y escrita por Joe Russo.

SAGA MISIÓN IMPOSIBLE (3 PELÍCULAS)

Tom Cruise se hizo un nombre en el cine de acción gracias a la saga Misión Imposible, que si bien comenzó siendo de espionaje puro, acabó convirtiéndose en una de las sagas de acción por excelencia. Netflix tiene en su catálogo las tres últimas entregas de la franquicia: Protocolo Fantasma, Nación Secreta y Fallout.

THE NIGHT COMES FOR US

Protagonizada por Iko Uwais y Joe Taslim (The Raid) y producida por Netflix, narra la historia de un asesino de élite de las Triadas que se convierte en el objetivo de sus antiguos jefes tras dejar con vida a una joven en mitad de una matanza.

DOS POLICÍAS REBELDES II

Acción al más puro estilo Michael Bay en la segunda entrega del dueto formado por Will Smith y Martin Lawrence como los agentes de narcóticos Mike y Markus. En ésta ocasión se enfrentan a una compleja red dirigida por Jordi Mollá, una misión que les llevará al límite de sus fuerzas… y de su relación.

SAGA IP MAN (4 PELÍCULAS)

Basada en la historia real del maestro de artes marciales Ip Man, el hombre que entrenó a Bruce Lee, ésta saga mezcla fragmentos de la historia bélica china con ingentes dosis de artes marciales.

SAGA BOURNE (4 PELÍCULAS)

El desmemoriado agente secreto Jason Bourne (Matt Damon) hará todo lo posible por recuperar su pasado, aunque implique enfrentarse a todas las organizaciones gubernamentales del mundo. A la trilogía principal se le suma el spin-off protagonizado por Jeremy Renner.

LA PURGA (2 PELÍCULAS)

Una noche al año, todos los delitos están permitidos en Estados Unidos, incluyendo el asesinato, lo que lleva a los protagonistas de ésta frenética saga a luchar por la supervivencia durante 12 horas. En Netflix están disponibles la segunda y tercera entregas de la saga: Anarchy y Election.

BONUS: CUALQUIER PELÍCULA DE SCOTT ADKINS

No podía faltar el trabajo de Scott Adkins, considerado por muchos uno de los mejores actores de acción de la última década. Netflix tiene en su catálogo cuatro películas: Avengement, The Debt Collector, Perro Salvaje e Invicto 2