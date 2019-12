De The Irishman a 6 Underground: 10 estupendos largometrajes a los que Netflix le apostÃ³ en 2019

De The Irishman a 6 Underground: 10 estupendos largometrajes a los que Netflix le apostó en 2019

El año que está por concluir le sirvió al servicio de entretenimiento en casa para experimentar y sobre todo, para apostar. La plataforma decidió invertir más en largometrajes que en sus series originales, ejemplo de ello es The Irishman y 6 Underground

Sinembargo.MX

31/12/2019 | 10:07 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- El 2019 se nos fue en un abrir y cerrar de ojos. En unas cuantas horas comenzará la cuenta regresiva para decirle adiós a este año en el que Netflix nos ofreció un puñado de buenas producciones, muchas de ellas alabadas por la crítica.

La plataforma líder en entretenimiento aprovechó sus últimos meses sin una competencia fuerte, como lo es Disney+, para mostrar a sus usuarios porqué deberían permanecer con su servicio de VOD. Durante el cuarto trimestre del año, Netflix sorprendió a sus suscriptores con una avalancha de películas que se han posicionado dentro de la lista de las más esperadas y, por supuesto, de las más elogiadas en esta temporada de premios que está por iniciar.

El año que está por concluir le sirvió al servicio de entretenimiento en casa para experimentar y sobre todo, para apostar. La plataforma decidió invertir más en largometrajes que en sus series originales, ejemplo de ello es The Irishman y 6 Underground.

Aquí compartimos diez cintas imperdibles originales de Netflix que destacaron durante el 2019 por sus historias, por sus actores, por sus directores o por sus escándalos. Si no las has visto todas, te recomendamos empezar de una vez antes de despedir el año.

MISTERIO A BORDO (JUNIO 2019)

A mediados de año, la plataforma de streaming sorprendió con el lanzamiento de Misterio a bordo, comedia que prometía por el nombre de sus dos protagonistas: Adam Sandler y Jennifer Aniston, la dupla de actores que compartió reparto en Una esposa de mentira. Sin embargo, Sandler y Aniston no fueron los únicos que llamaron la atención en la producción de Netflix, pues entre el elenco también se encontraba Luis Gerardo Méndez, el mexicano protagonista de Club de Cuervos.

La película dirigida por Kyle Newachec, que recibió apenas un 53 por ciento en el tomatómetro de Tomatazos, rompió récord de audiencia en la plataforma luego de que en su fin de semana de estreno fuera vista por poco más de 30 millones de suscriptores. Sin mencionar que fue la producción más vista en México y EU durante 2019 en la plataforma.

EL CAMINO: UNA PELÍCULA DE BREAKING BAD (OCTUBRE 2019)

Desde el estreno de la última temporada de Breaking Bad, en 2013, muchos de los seguidores de la ficción se preguntaron que había sido de la vida del rebelde Jesse Pinkman. Para despojar esta duda, Vince Gilligan y Netflix decidieron lanzar El Camino, cinta que ahonda en la vida de Pinkman luego de los hechos ocurridos en la serie.

Durante su primer fin de semana en la plataforma, la cinta original fue vista por 8.2 millones de personas sólo en Estados Unidos. De acuerdo a Deadline, el filme de Gilligan alcanzó en sólo tres días los números que la serie no consiguió hasta su última temporada, cuando el capítulo “Blood Money” sumó 5.92 millones de espectadores.

LA LAVANDERÍA (OCTUBRE 2019)

El escándalo de los Panama Papers también llegó este año a la plataforma de streaming que goza de producir títulos basados en historias reales.

Como era de esperarse, el filme protagonizado por Meryl Streep causó revuelo por el tema que aborda, tanto que el bufete Mossack Fonseca, epicentro de los Pápeles de Panamá, demandó al servicio de Netflix por presunta “difamación”, “invasión de privación”, “publicidad falsa” y “violación de marcas”.

Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, juristas que interpusieron la demanda, también alegaron que la cinta dirigida por Steven Soderbergh mostraba “abogados despiadados e indiferentes” y pidieron cancelar el estreno para evitar que la película pudiera interferir en las investigaciones realizadas por el FBI en Nueva York. Sin embargo, a pesar de su intento por detener la cinta, Netflix lanzó La Lavandería en la fecha prevista.

DOLEMITE IS MY NAME (OCTUBRE 2019)

Dolemite is my name supuso el regreso de Eddie Murphy a la pantalla grande. Después de tres años de haber presentado Mr. Church, el comediante de apenas 58 años de edad encarnó a Rudy Ray Moore, popular comediante estadounidense que falleció en 2008.

La cinta, dirigida por Craig Brewer, que ahonda en la caótica producción de Dolemite se posicionó en la cima del tomatómetro de Tomatazos con un 100 por ciento.

Durante la presentación del filme en el Festival Internacional de Cine de Toronto, el público ovacionó la actuación de Eddie Murphy.

THE KING (NOVIEMBRE 2019)

Desde el lanzamiento del tráiler, The King se convirtió en una de las películas comandadas por Netflix más prometedoras del 2019. Con la historia que presentaba bastaba, pero la presencia de Timothée Chalamet, el actor más joven en interpretar a Enrique V, era un plus para atraer la atención de los suscriptores del servicio de VOD.

Aunque cueste trabajo creerlo, el largometraje de 2 horas 20 minutos tardó siete años en filmarse. De acuerdo a David Michôd, director del filme, el largo desarrollo de la historia, los retrasos, el cambio de estudio y la repentina aparición de Chalamet hicieron que esta producción saliera a la luz muchos años después de haber sido planeada.

THE IRISHMAN (NOVIEMBRE 2019)

Cuesta trabajo creerlo pero la película de Martin Scorsese que reúne las actuaciones de Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci, no contaba con el respaldo económico para empezar a rodarse, hasta que Ted Sarandos, director de contenido de Netflix, y todo el equipo de la plataforma apostaron por el proyecto del cineasta estadounidense.

El servicio de VOD invirtió cerca de 160 millones de dólares en The Irishman para pagar el costoso experimento tecnológico que permitió rejuvenecer y envejecer el aspecto de sus protagonistas.

Por supuesto, el filme de Scorsese es la carta grande de Netflix para llegar a los Óscar, no por nada aterrizó en salas de cine antes de su estreno en la plataforma.

HISTORIA DE UN MATRIMONIO (DICIEMBRE 2019)

Esta quizá sea la historia más triste que presentó Netflix a lo largo del 2019. El largometraje protagonizado por Adam Driver y Scarlett Johansson es el retrato del largo proceso de divorcio que vivió su director, Noah Baumbach, con la actriz Jennifer Jason Leigh.

Durante la recta final de este año, la cinta arrasó con cuatro premios Gotham de cine independiente. Asimismo fue considerada en las nominaciones de los Globos de Oro.

6 UNDERGROUND (DICIEMBRE 2019)

Está película no sólo tiene a Deadpool (Ryan Reynolds), también cuenta con un gran nombre detrás de su dirección: Michael Bay. El responsable de películas taquilleras como Pearl Harbor y Transformers rodó 6 Undergorund, una cinta original de la plataforma que costó 150 millones de dólares.

En entrevista para EFE, Reynolds confesó que trabajar con Bay fue un verdadero “caos” puesto que el director “graba donde le da la gana, de repente va y descarta completamente el guión”. Sin embargo destacó que no cambiaría por nada este “viaje salvaje”.

LOS DOS PAPAS (DICIEMBRE 2019)

Sin lugar a dudas una de las películas de Netflix más esperadas de este año fue Los dos papas. Dirigida por Fernando Meirelles, esta cinta ahonda en la relación que llevan el papa Francisco, y su antecesor, Benedicto XVI.

El filme causó tanto revuelo desde su anuncio que en un edificio del Vaticano se podía observar la publicidad del largometraje que aterrizó el pasado 20 de diciembre a la plataforma.

COMO CAÍDO DEL CIELO (DICIEMBRE 2019)

Omar “Chaparro”, uno de los mexicanos que ha gozado del éxito hollywoodense en los últimos meses, llegó a la plataforma de streaming para darle vida al ídolo de millones: Pedro Infante.

Entre críticas y miles de expectativas, el filme Como caído del cielo aterrizó el 24 de diciembre mostrando el talento artístico de “Chaparro”.