DESARROLLO URBANO TRES RÍOS

De un plumazo, borran del mapa al Tres Ríos, organismo que ayudó a embellecer Culiacán

Diputados locales le recortaron el ¡100 por ciento! del presupuesto; se le coloca en una situación de 'no poder operar', contraviniendo su decreto de creación, advierte el Gobernador

José Alfredo Beltrán

14/01/2019 | 12:37 AM

El Desarrollo Urbano Tres Ríos "desapareció" del "mapa".

Al menos, en la propuesta que formuló el Congreso local, al eliminarle el ¡100 por ciento! de su presupuesto, para el ejercicio fiscal de 2019.

La institución creada en 1991 por el entonces Gobernador Francisco Labastida Ochoa logró recuperar tierras aledañas a los tres ríos, que atraviesan Culiacán.

Con la venta de terrenos, se autofinanció desde sus inicios.

La labor realizada por este organismo público descentralizado se considera fundamental en el embellecimiento que a la postre lograría la capital del Estado.

Un antes y un después en la vida de la ciudad.

Ahora, el "Tres Ríos" vuelve a ser tema.

En la reserva de reasignaciones por mil 663 millones de pesos fue incluido un recorte de 16 millones 133 mil 316 pesos a este órgano.

La cifra equivale a todo el presupuesto del que éste prevé disponer para este año.

Este planteamiento fue avalado por 17 diputados de Morena, el petista Marco César Almaral Rodríguez y la pasista Angélica Díaz, 19 en total.

Pero el Gobernador Quirino Ordaz Coppel vetó el presupuesto.

Y en el documento sobre observaciones, incluye en la página 43 este caso.

En el escrito se advierte al Poder Legislativo que no se puede disponer de los recursos de este organismo, que son "propios".

"En el caso del organismo público descentralizado Desarrollo Urbano Tres Ríos, en la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, se proyectó que sus egresos serían por la cantidad de $16,133 mil 316.00, mismos que fueron solicitados en su reducción total;

"No obstante, dichos recursos no corresponden a recaudación de la cual se pueda disponer, puesto que corresponden a la recaudación propia del organismo, y al tratarse de un organismo público descentralizado, no se puede disponer de tales montos", se advierte.

El Mandatario resalta que al quitar los 16.1 millones de pesos equivale a extinguir al organismo, para lo cual tendría que haber un decreto legal.

"Aunado a lo anterior", se advierte, "se le coloca en una situación de no poder operar, contraviniendo su decreto de creación al imposibilitarle en forma absoluta cumplir con sus fines".

Consultados por Noroeste, el área de contabilidad del "Tres Ríos" señaló que, en efecto, el organismo no recibe recursos públicos.

Y el financiamiento del que dispone se obtiene a partir de las propias acciones que ejecuta.

En la página de transparencia del "Tres Ríos" se indica que la institución cuenta con una plantilla actual de 25 trabajadores de confianza.

Diputados de Morena no han explicado a detalle la razón por la cual se eliminó el 100 por ciento los recursos del "Tres Ríos".

Se prevé que en la rediscusión de las observaciones que realizó Ordaz Coppel al presupuesto, diputados subsanen este yerro.