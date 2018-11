Deadpool adelanta la Navidad con su nueva película

Érase una vez un Deadpool contará con 15 minutos de material nunca antes visto, con la actuación de Fred Savage

Noroeste / Redacción

Deadpool adelantó la Navidad para muchos de sus fans con el anuncio de una "nueva" película, Érase una vez un Deadpool (OnceUponADeadpool), la cual contará con Ryan Reynolds y Fred Savage, quien diera vida a Kevin Arnold en Los años maravillosos.

No obstante, ésta no será una nueva cinta como tal, puesto que será una versión de Deadpool 2 en PG-13, lo que significa que no incluirá escenas de violencia gráfica, groserías, referencias sexuales y humor negro, esto con el fin de que pueda ser vista por toda la familia en la época navideña.

No obstante, sí contará con 15 minutos de material nunca antes visto, en los cuales Deadpool contará al personaje de Fred Savage como protegió a Russell de Cable, interpretado por Josh Brolin.

La cinta tendrá su estreno el 12 de diciembre en Estados Unidos y estará en cartelera por dos semanas, justo por la temporada navideña, por lo que se prevé que la fecha de su proyección en México sea similar.