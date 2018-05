DEBATE POR LA ALCALDÍA Devolver el doble sentido a la Álvaro Obregón propone Arturo García - Noroeste

DEBATE POR LA ALCALDÍA Devolver el doble sentido a la Álvaro Obregón propone Arturo García

Es necesario también mandar las rutas del transporte urbano por calles que estén planeadas

Regresar el doble sentido a la avenida Álvaro Obregón y ubicar las rutas del transporte urbano en calles planeadas para ello, propuso Carlos Arturo García.

"Regresaremos parte de la avenida Álvaro Obregón al doble sentido, es necesario también mandar las rutas del transporte urbano por calles que estén planeadas para esto y sacar las unidades que tantos accidentes provocan en las colonias del norte de la ciudad".

Tengo la convicción que Culiacán podrá mejorar cuando se acabe la corrupción: Estrada Ferreiro

Estrada Ferreiro dijo no es posible que se siga en una ciudad como Culiacán y no se haga nada, que se requiere ser parte de la historia del cambio, por lo que la coalición juntos haremos historia es ese cambio que se requiere.

“Efectivamente en Morena, en mi partido, que aún aunque no sea afiliado me siento parte de él, tengo la convicción que Culiacán podrá mejorar cuando se acabe la corrupción”, advirtió.

Dijo que en su campaña recibió protestas contra los líderes que tiene secuestrada a la UAS y es algo que se debe resolver, que es algo grave y que incide en el desarrollo económico de la entidad.

También retomó el problema del agua potable, advirtió que se debe resolver de ya, pues el agua potable es un derecho humano y no se debe cortar el agua, porque los derechos humanos no pueden ser limitados.

El candidato criticó que las autoridades que gobiernan no les importa la constitución, porque no la conocen, que prometieron guardarla y es lo que hacen, tenerla guardada.

Dijo que en el tema de educación pública, es importante, que ya basta de limosnas, pues la educación es gratuita, que por tanto no se tienen que dar becas, sino que se debe dar acceso a la educación a todos, especialmente en Culiacán.

“Se necesita buscar la forma de cómo hacer las cosas, no de cómo no, es importante el ser humano y es al que se le debe apoyar, pero no hay apoyo de ninguna especie”, acusó.

Criticó que la cultura no es presentar a “Timbiriche y a la bola de artistas esos”, pues al pueblo hay que darle cultura, pero que este Gobierno “al pueblo pan y circo”.

Aborda Carlos Arturo García tema del contrato del corralón

Con una copia del contrato del corralón en su manos, Arturo García criticó a Robespierre Lizárraga por no darse cuenta de que el contrato establece responsalidad en la concesión de la pensión por pérdidas y daños en los vehículos que trasladen a la misma.

"El concesionario será responsable, en su cláusla décima del faltante de cualquier accesorio y la persistencia conste en el inventario respectivo y deberá restituirlo a satisfacción del propietario de su representante legal".

Cuestionó a Robespierre que si dicho problema está desde enero, porque no lo había notado para resolver este problema a los ciudadanos.

Culiacán lo que necesita es un sistema de transporte moderno

Estrada Ferreiro exclamó “Ya basta de paliativos para Culiacán, estuvieron gobernando y no hicieron nada, quién va a creer en ellos”.

Dijo que Culiacán lo que necesita es un sistema de transporte moderno, tipo metro bus, que no se necesite dinero, sino que se pague con una tarjeta inteligente, que ya existe en otros lugares, no son ocurrencias, pero no se ha propuesto por los alcaldes salientes porque es mejor trabajar con “moches”.

Aseguró que se siente ganador, por lo que no cree que la mamá de Jesús Valdez llegue a ser regidora, tal como lo propuso en su planilla el candidato del PRI.

Promete Lizárraga _Otero, incrementar sueldos a policías municipales

El candidato Robespierre Lizárraga Otero se comprometió a incrementar el sueldo de los policías municipales.

Dijo que anualmente se les otorgará hasta cuatro uniformes a los oficiales con botas de las buenas, indicó el candidato además del incremento de sueldo.

Lizárraga Otero dijo apostará por la seguridad municipal y por ello buscará integrar a elementos de Protección Civil y bomberos a las fuerzas municipales pues solo son recordados cuando pasan desgracias.

La capacitación también será parte de la apuesta y por ello se entablarán prácticas de tiro para los policías municipales, agregó.

Todos tendrán acceso a la educación: Estrada Ferreiro

El candidato por la coalición juntos haremos historia, destacó la educación es básica para combatir, extrema pobreza, inseguridad y otros problemas, pero hay algunos menores a los que se les niega la entrada a las escuelas.

Dijo su propuesta si queda como alcalde es que ninguna persona en edad escolar quede sin matrícula, que todos tendrán acceso a la educación, ya que solo así se va a combatir la pobreza extrema, porque se va a tener acceso a mejores empleos, y a su vez se va a combatir la delincuencia organizada, pues es un círculo virtuoso.

Eres un peligro para Culiacán, le dice Jesús Valdés a Estrada Ferreiro

Como un peligro para Culiacán tildó Jesús Valdés Palazuelos, candidato por la coalición Todos por México, a Jesús Estrada Ferreiro, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, en el primer debate de los aspirantes a la Alcaldía de la capital del Estado.

Valdés Palazuelos atacó a Estrada Ferreiro diciéndole que es una copia fiel a ya sabes quién, refiriéndose a López Obrador y después le subrayó que él es un peligro para Culiacán.

El pirista le recordó a Estrada Ferreiro la acusación por parte de los mismos militantes de Morena quienes lo acusaron de desviar recursos durante el proceso electoral del 2016, por lo que reiteró que el candidato por Morena es un peligro para la capital del estado.

Además Valdés Palazuelos de ganar la contienda electoral en este 1 de julio se comprometió a electrificar el 100 por ciento de la ciudad, y también de llevar agua potable a todas las localidades del municipio.

Dijo también que en cooperación con José Antonio Meade, candidato a la Presidencia de la República por la coalición Todos por México pavimentarán más de mil calles en el municipio, además de que buscarán construir más ciclovias, ampliar el bulevar Benjamín Gil y rescatar edificios multifamiliares en colonias como cañadas.

Incrementar el sueldo a los policías y capacitarlos propone Carlos Arturo García

incrementar el sueldo de policías en un 30 por ciento y brindarles capacitacion constante, así como otorgarle becas a sus hijos, propuso Carlos Arturo García en el debate de candidatos a la alcaldía de Culiacán.

"Que se tenga una policía que realmente apoye las tareas de seguridad y que sea confiable para los ciudadanos".

También propuso contratar a 300 agentes más, a los cuales se les pagará con el ahorro que se tendrá del gasto corriente.

Acusa Estrada Ferreiro a Jesús Valdez y a Robespiere Lizárraga de delincuentes

El candidato dijo va a trabajar fuertemente para que las obras en Culiacán sean duraderas, no negocios familiares o “trácalas”, ya que es un negocio muy lucrativo, re-encarpetar las calles cada año, negocio que han tenido los presidentes anteriores.

Destacó cuando él llegue a la presidencia se va a acabar ese “negocito”, entre otros negocios como también lo es actualmente la Universidad Autónoma de Sinaloa, que trabaja en el partido de Robespiere, con los alumnos a cambio de calificaciones.

Acusó que tanto Jesús Valdez como Robespiere Lizárraga son un par de delincuentes que aprueban una cuenta pública, que el agua, pero no se va a los lugares que padecen de sequía a llevar agua.

Dijo se requiere de voluntad, inversión y de mucho interés para proteger a la gente, y aunque es fácil traer agua se ocupa dinero y más lucrativo re-encarpetar, es más lucrativo sembrar palmeras en los camellones que resolver dicho problema.

Señaló que no hay inteligencia, voluntad, y no hay iniciativa por parte de los que han estado encabezando la presidencia municipal de Culiacán.

Recrimina Robespierre Lizárraga incremento de crímenes en administración de Valdés

El candidato por México al Frente, Robespierre Lizárraga recriminó el aumento de crímenes durante la administración de Jesús Valdés.

Lizárraga mencionó cifras que atribuyó al Semáforo Delictivo en los que se incrementaron de manera considerada los crímenes de homicidio, feminicidio y robo de vehículos.

Según Lizárraga los homicidios se incrementaron un 35 por ciento, 50 por ciento más que la media nacional. El feminicidio incrementó un 98 por ciento, según el candidato y el robo a vehículo un 46 por ciento más, todo con respecto al 2016.

Plantea Arturo García mejorar el Centro de Culiacán: es inseguro y sucio dice

El Centro de Culiacán está muy alejado de la realidad, está sucio, inseguro, manifestó Aturo García, candidato del PAIS a la alcaldía de Culiacán.

"Desgraciadamente ahorita que tu Robespierre estuviste en el cabildo debiste haber notado que el estacionamiento en Culiacán es caro, está monopolizado y ha ocasionado que la gente deje de acudir al Centro"

Gobierno comprometido que sirva a la sociedad, propone Arturo García

Propone Arturo García gobierno comprometido con la educación, que actúe y piensen conforme a las necesidades y derechos de los ciudadanos, un gobierno comprometido para servir a la sociedad y no servirse de ella.

"Que verdaderamente se formen aquí individuos ciudadanos libres, y participativos con su comunidad y que efectivamente esta universidad no termine siendo su autonomía el pretexto de refugio para que grupos y camarillas se apropien de ella".

Presume Jesús Valdés un aumento en la inversión privada de un 175%

Durante su administración, Jesús Valdés Palazuelos, candidato por la coalición Juntos por México presumió que en su administración la inversión privada aumento en un 175 por ciento, esto en el primer debate rumbo la alcaldía en los comicios del 1 de julio.

El Alcalde que busca su reelección, afirmó que fue el primer gobierno priista donde todos los funcionarios de su gabinete presentaron su 3 de 3, además señaló que en su presidencia se crearon más de 22 mil nuevos empleos.

Valdés Palazuelos dijo también que en su administración lograron apoyar al sector agropecuario con más de 5 mil 500 millones de pesos en Culiacán, y añadió que el principal objetivo de su gobierno será buscar una ciudad con más inversión.

El priista reiteró que busca tener un gobierno transparente y subrayó que siempre será un funcionario público que escuche a la gente, además presumió el incremento de pavimentación en su administración, y también el aumento en los espacios de esparcimiento público en su gestión.

Cuestiona Arturo García el olvido de Robespierre Lizárraga

Al inicio del debate entre candidatos a la alcaldía de Culiacán, cuestiona Arturo García, Candidato por la vía Independiente a la alcaldía de Culiacán, el olvido de Robespierre Lizárraga Otero, candidato a la alcaldía Por México al Frente, integrada por los partidos PAS, PAN, PRD y Movimiento Ciiudadano.

"Robespierre, si hablas de un diagnóstico de inseguridad, hablas de la reeleccion de Jesus Valdes, de un aumento en la violencia en Culiacán, no te diste cuenta siendo regidor, y hablo de que alzaste las voz y hasta diste conferencia en los medios de comunicacion, y porque se te olvidó después, porque formaste parte de lo mismo.

Le echa tierra Arturo García al candidato de Morena, por haber sido de la "mafia del poder"

En la segunda ronde de el debate, Arturo García candidato del Partido Independiente se Sinaloa, se fue contra Jesús Estrada Ferriro por haber sido priista, de la llamada "mafia del poder", de la que tanto habla y critica en su campaña.

"Ya fuiste subprocurador en el gobierno de Toledo Corro, fuiste priista, tanto que hablas de la mafia del poder".

Cuando fuiste candidato a gobernador no tuviste mas de mil 600 votos por distrito, creo que estas esperando que la llama de Andrés Manuel López Obrador te alcance

Combatir las causas no solo efectos, propone Estrada Ferreiro

El candidato a la Alcaldía de Culiacán por la coalición juntos haremos historia, Jesús Estrada Ferreiro, criticó que los alcaldes anteriores que han estado al frente de la presidencia en Culiacán han dejado a la ciudad convertida en una porquería.

Señaló que la obra pública está por los suelos, basada en la corrupción, en los moches, que la inseguridad es grave y se padece todos los días, que no es novedad cada día haya más muertos, más inseguridad.

En este sentido destacó, en su Gobierno la propuesta es combatir las causas, no solo efectos, pero sin convertir a Culiacán en una ciudad policíaca, pues no se puede vivir en una ciudad secuestrada, como se ha estado viviendo.

“Culiacán necesita más educación, más salud, fuentes de trabajo para abatir la pobreza, se requiere de inteligencia, creo en un Gobierno democrático y para eso deben haber acciones no palabras”, refirió.