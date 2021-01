‘Debe Alcalde dar muestra de madurez política’: Síndica Procuradora

Llama a Luis Guillermo Benítez Torres a tomar las riendas del Municipio si ya no puede contender a cargos de elección por el fallo en su contra

Alma Soto

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres debería de dar muestra de madurez política y asumir que tiene que seguir gobernando, manifestó la Síndica Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, ante la insistencia del Presidente Municipal de impugnar el proceso de selección del precandidato a la Gubernatura de Sinaloa por Morena, mismo que no le favoreció.

“El Alcalde tiene que asumir que tiene que seguir gobernando, si no por lo que pasó, porque tiene el fallo en su contra, si no puede contender, pues que asuma y termine el gobierno, le gente necesita tener un Presidente Municipal que gobierne, la gente lo necesita aquí, que resuelva, que gobierne, lo demás no es su función, su función es gobernar y responderle a la gente por lo que ella votó”, recalcó.

Supuestamente, Benítez Torres está en Guasave, creando un frente para oponerse a la precandidatura de Rubén Rocha Moya, por lo que avisó que estaría ausente del Municipio los días miércoles y jueves.

“Es penoso que ande en eso, porque nosotros lo necesitamos aquí, necesitamos que gobierne Mazatlán, necesitamos que retome… me acaba de llegar un documento en el que se va a ausentar hoy y mañana, ¿y las colonias qué? ¿La gobernanza en el Municipio? Desafortunadamente se la deja en manos del Secretario del Ayuntamiento (José de Jesús Flores Segura)”, declaró.

Al consultar el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, creado el 7 de septiembre de 2020 y vigente para el proceso 2020-2021, solamente hay dos personas enlistadas, José Alejandro Ochoa Valencia, de Colón, Querétaro, y Luis Felipe Mora Hernández, de Calakmul, Campeche, actualizada el 6 de enero de 2021 a las 06:00 horas.

Benítez Torres aseguró, en conferencia de prensa en la que informó que impugnaría la precandidatura de Rocha Moya, que el registro no entraría en vigor en el proceso electoral de 2021.