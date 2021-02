Debe investigar Órgano Interno de Control o Síndica señalamientos contra director del Imdem: 'Químico'

Luis Guillermo Benítez Torres dice que no se ha el dado cambio de titular de esa dependencia

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Debe ser el Órgano Interno de Control o la Síndico Procuradora quienes investiguen los señalamientos de presuntos actos de corrupción de los que se señala al director del Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán, Humberto Álvarez, quien aún permanece en el cargo, dijo el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

"Hasta ahorita no se ha dado (cambio de titular en el Indem), yo ya di a conocer ayer que lo investiguen y nos presenten pruebas y una vez que nos presenten pruebas (se tomará una decisión), un joven ahí que presentó según él, pruebas, pero no podemos comprobar nosotros eso, tiene que haber pruebas reales", continuó Benítez Torres en entrevista.

- ¿Quién debería investigar o se pondría una denuncia?, se le preguntó al Presidente Municipal.

"Pues está el Órgano Interno de Control, está la Síndica Procuradora, es su trabajo", continuó.

¿No se requeriría alguna denuncia de por medio?

"No, no, no, no, es pública la denuncia, ellos tienen que hacerlo por oficio", expresó Benítez Torres.

Ayer viernes el Presidente Municipal dijo públicamente que ya le perdió la confianza al titular del IMDEM donde se destaparon presuntos actos de corrupción a través de facturas faltas.

"Que lo investiguen", añadió ayer Benítez Torres.

El pasado jueves la Síndica Procuradora, Elsa Isela Bojórquez Mascareño, dio a conocer que tras la auditoría realizada al IMDEM por las acusaciones de presuntos actos de corrupción, se le realizaron 60 observaciones que deberá corregir en 10 días a partir de ayer.