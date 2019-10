Debe material para alumnos estar ocupando el sitio para lo que fueron donados: Mejía López

Informo que son 75 colchones los que entregaba, los cuales debían estar en donde estaban las necesidades de los alumnos, dando atención a la necesidad que se les había manifestado en visitas pasadas.

Carolina Tiznado

TEACAPÁN, Escuinapa. El material para alumnos debe estar ocupando el sitio para lo que fueron donados, señaló el Secretario de Educación Pública al donar colchones para alumnos internos de la Secundaria Técnica Pesquera.

"Me apenas dos cosas, ver colchones aquí y no con los alumnos, los colchones no tienen nada que hacer aquí(en la plaza cívica) les ruego los pongan donde deben estar, con los alumnos" señaló Juan Alfonso Mejíia López a las autoridades educativas de la institución.

Otra de las cosas que le apenaban era saber la situación de las escuelas, sobre todo en temas como cableado en mal estado o de agua, las cuales tenían que atenderse por Seguridad y esperaba contar con el apoyo del Alcalde Emmett Soto Grave.

En materia de un aula de sistema de cómputo, indicó que otorgaría 20 tabletas para apoyo a las actividades educativas de los estudiantes.

El Secretario recibió del Director de la Secundaria, Luis Enrique Guzmán Ladewig solicitudes para reparar techos, cableados eléctricos, sistema de agua, techumbre que se cayó con el huracán Willa y dos plazas de maestros que se retiraron y eran de tecnologías.