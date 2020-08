Debemos preocuparnos por vivir nuestros derechos humanos: Obispo de Mazatlán

No se debe vivir como si Dios no existiera, señala Monseñor Mario Espinosa Contreras en misa dominical

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ A preocuparse por la dignidad humana y a vivir los derechos humanos, así como a presentarle a Dios las cosas que a uno le acontecen para pedirle su ayuda, llamó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras.

"En la primera lectura se nos invita a velar siempre por el derecho de los demás, a cuidar el derecho de los demás, debemos preocuparnos por nuestra dignidad humana, por vivir nuestros derechos humanos, pero al mismo tiempo debemos ofrecer eso mismo a todos", añadió en su mensaje al oficiar misa este domingo en la Catedral Basílica de Mazatlán.

"A todos los que nos rodean, de saberlos mirar y valorar con dignidad, siendo conscientes de que son personas humanas, valiosas, amadas de Dios, dignas de respeto siempre y eso hay que tener presente en todo momento, para todos y para todas siempre velar por sus derechos y por su justicia".

Ante feligreses, religiosas y religiosos que acudieron a la eucaristía en la Catedral y a quienes la siguieron a través de la radio y de las redes sociales, recordó el pasaje de las escrituras bíblicas de una señora que pedía a Jesús que curara a su hija que estaba enferma y por su fe así se lo concedió Cristo.

"Es para nosotros un ejemplo cómo debemos presentar a Dios nuestra vida, estamos invitados siempre a tener esa comunicación con Dios, esa oración que la podemos hacer en todos los lugares y en todos los momentos, y ahí en un momento de recogimiento presentar cómo vamos viviendo, lo que vivimos en el momento, lo que nos preocupa, lo que nos alegra, lo que nos mortifica", subrayó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa.

"Presentárselo a Dios con toda sinceridad suplicándole su ayuda, su misericordia, su sabiduría, lo importante en la vida es tener esa referencia a Dios, no vivir como si Dios no existiera, como si Dios no estuviera a nuestro lado, sino como tantos ejemplos que nos presenta la escritura de personas que iban presentando lo que iban viviendo en ese momento, en ese día, en esas circunstancias".

Por ello reiteró que actualmente los seres humanos deben proceder en su vida pidiendo el auxilio divino, la sabiduría, la fortaleza para vivir la vida y la misión.

"Así también nosotros procedamos en nuestra vida pidiendo el auxilio divino, la sabiduría, la fortaleza para vivir nuestra vida y nuestra misión", recalcó Monseñor Espinosa Contreras.