Debemos proteger la mÃºsica mexicana, dice Fernando de la Mora

Debemos proteger la música mexicana, dice Fernando de la Mora

A pesar del aplazamiento de su nuevo álbum y de posponer algunas presentaciones en México y Europa, el tenor mexicano continúa trabajando en esta cuarentena

Noroeste / Redacción

México es sin duda un sinónimo de música, lamentablemente, la contingencia sanitaria que se vive por el Covid-19, ha hecho que el gremio musical sea de los sectores más afectados por la cuarentena, la cual los ha obligado a cancelar presentaciones, grabaciones y los ha mantenido aislados en casa.

Pero la música también se ha convertido en una salvación en los días de encierro, un ejemplo de ello son los conciertos o presentaciones en streaming que últimamente se han popularizado en las redes sociales.

Por ello, el pasado 14 de abril la Secretaría de Cultura de Coahuila presentó “Con cariño desde México, el son de la Negra”, una colaboración especial del maestro y violinista mexicano Manuel Zogbi Ramos, el tenor Fernando de la Mora, Horacio Franco, Álvaro Bitran, Manuel Ramos y los músicos de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila.

El video ha alcanzado más de 12 mil visualizaciones en YouTube, se ha convertido en un símbolo de esperanza para todos los mexicanos y nos ha reafirmado la importancia de los artistas para nuestra sociedad.

Así es como lo ve el tenor Fernando de la Mora, publicó Vanguardia, en una entrevista en la que habla de su lucha por preservar la buena música, protegiéndola más que nunca en estos tiempos de pandemia.

"Creo que es fundamental proteger la música mexicana durante esta pandemia, así de importante como defender nuestra bandera, defender nuestro himno nacional, nuestra música es lo que nos hace diferentes, así como nuestra literatura y nuestra arquitectura (…) Creo que es algo que tenemos que defender a capa y espada, y sobre todo pasarla a la nuevas generaciones para que la sigan defendiendo, y que nos sigan identificando", comentó el tenor.

El cantante mexicano de ópera compartió que como todos ha sido muy difícil posponer y aplazar sus compromisos laborales, pero destaco que en general el gremio musical se encuentra en crisis debido a esta contingencia sanitaria.

"En lo personal es muy triste lo que está pasando, porque mucha gente se está quedando sin sustento, sin empleo, es verdaderamente triste (…) Hay que ponernos las pilas y sin duda sumarnos para apoyar a los demás. Creo que no hay excepción, independientes o no somos todos los que hemos salido afectados, no tenemos chamba ahorita y hay que esperar a que se reactive esto. Somos los primeros en ser afectados y somos los últimos en reintegrarse a la recuperación económica, pero siempre estaremos al servicio de la buena música", aseguró.

La ópera en pausa

Por la cuarentena, dijo, tuvo que posponer muchos eventos que tenía planeados desde hace tiempo.

"Y es que es muy importante sumarnos, no es que quieras o no quieras, es que se requiere y no hay para donde hacerse. Pospusimos la celebración de los 100 años del casino de Tampico, una presentación en la Sala Nezahualcóyotl, un concierto en La Paz, Baja California, y así cuatro conciertos en Europa. Ni modo, a apechugar", dijo.

Además de sus presentaciones en vivo, el tenor tenía planeado el lanzamiento de un nuevo álbum en homenaje al compositor Gonzalo Curiel, estreno que se vio afectado pero que asegura ya está listo.

"Estrenaremos este disco cuando el coronavirus nos lo permita. De hecho, nos atrasó algunos aspectos, estábamos en pláticas con la doctora Lucina Jiménez, directora de Bellas Artes, fuimos a verla Gonzalo Curiel hijo y yo para involucrarla con el proyecto y nos ofreció que el lanzamiento del disco se hiciera ahí, pero, será hasta que se restructure toda la programación de Bellas Artes, que se vio pospuesta por el coronavirus", explicó.

En marzo pasado Fernando de la Mora subió un video a sus redes sociales, en el que invitaba a su público a ser prudentes y quedarse en casa para evitar el contagio, pues, aseguró que estas semanas eran cruciales para frenar la crisis sanitaria en México. Por ello, el cantante de ópera se ha dado cuenta de la importancia de las redes sociales, apostándole a la era digital.

Y es a través de las redes, que está pensando en hacer un concierto para el Día de las Madres, al lado de Aída Cuevas.

"Sería algo a beneficio de todas aquellas mamás mexicanas y del mundo, esperamos estar acompañados de un gran mariachi. Aidas Cuevas y yo estamos esperando a que nos confirmen para que lo anunciemos oficialmente".

EN CUARENTENA

Fernando de la Mora se encuentra en cuarentena desde marzo pasado, por lo que tuvo que posponer algunas presentaciones debido a esta contingencia, además de una breve gira en España y Francia.