Debuta Dorados de Sinaloa en la Copa MX, visitando al QuerÃ©taro

Debuta Dorados de Sinaloa en la Copa MX, visitando al Querétaro

'El Gran Pez' buscará sus primeros puntos en el torneo ante el rival que los eliminó en la edición pasada

Noroeste / Redacción

La Copa MX volverá a la actividad este miércoles en la cancha de La Corregidora cuando el Club Dorados de Sinaloa visite a los Gallos Blancos de Querétaro dentro de la jornada 2 del Torneo Clausura 2019. El encuentro comenzará en punto de las 18:00 horas, tiempo de Sinaloa.

“El Gran Pez” llega a este compromiso tras caer como local por la mínima diferencia ante los Toros de Celaya en la fecha uno del Ascenso MX. Por su parte, los Gallos Blancos cayeron como visitantes ante los Tuzos de Pachuca por marcador de tres tantos contra cero.

Víctor Torres, zaguero del equipo sinaloense señaló que la escuadra queretana será un difícil equipo a vencer, pero que el “Gran Pez” se encuentra preparado para desempeñar un gran funcionamiento y regresar con puntos tras su visita a la ciudad de Querétaro.

“Estamos conscientes de que es un equipo fuerte, en el torneo pasado nos enfrentamos en octavos de final y ellos avanzaron, pero el grupo está consciente de lo que nos vamos a jugar y estamos preparados para buscar un buen resultado en su cancha”, señaló.

El juvenil oriundo de Culiacán, finalizó comentando que a pesar de no haber sumado minutos en el primer duelo de liga, se encuentra en un gran estado físico y dará lo mejor de sí ante Querétaro con el fin de ganarse un lugar en el once titular del torneo de liga.

“Me he sentido muy bien a pesar de que no me ha tocado jugar, me encuentro en una gran forma física y estoy preparado para jugar y dar lo mejor de mí ante Querétaro y así poder ganarme un puesto en el once titular en la liga”, finalizó.

El último enfrentamiento entre ambas escuadras se celebró justamente en la cancha de La Corregidora en la edición pasada del torneo copero dentro de la fase de Octavos de Final, cotejo donde la escuadra áurea cayó ante los Gallos Blancos con marcador de dos tantos contra uno.

Óscar Mejía García fue designado como árbitro central del duelo. Por las bandas colaborarán Karen Janett Díaz Medina y Enrique Martínez Sandoval como asistentes 1 y 2, respectivamente. En las bancas tendrá la autoridad Aldo Cano Martínez quien estará como cuarto árbitro.

El encuentro entre Dorados y Querétaro dará inicio a las 18:00 horas y podrá ser seguido en televisión por la señal de ESPN.

ANTECEDENTES EN LA COPA MX

Querétaro 2

Dorados 1

Querétaro 2

Dorados 0

Dorados 1

Querétaro 2

Querétaro 3

Dorados 0

Dorados 1

Querétaro 1

MIÉRCOLES 16 DE ENERO

Querétaro vs. Dorados

18:00 Horas

RESTO DE LA JORNADA

Cruz Azul vs. León

18:00 Horas

UAT vs. UAEM

20:00 Horas

UdeG vs. Pumas

20:00 Horas