Decepcionados de AMLO, pescadores disuelven plantón en Conapesca

La declaración del Presidente de que no habrá subsidios para el diésel marino, les cae como una cubeta de agua fría

Belizario Reyes

"Desilusionados" por las declaraciones del Presidente, de que no habrá subsidio al diésel marino, pescadores de altamar se retiraron al medio día del plantón que apenas horas antes habian vuelto a instalar a las afueras de Conapesca.

"Nos vamos muy desilusionados por las declaraciones del Presidente en 'La Mañanera', de que no habrá subsidio al diésel, y porque había muy poca gente, ya no hay mucha gente en el plantón", expresó uno de los manifestantes consultados.

Otros más se dijeron decepcionados y tristes por las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien manifestó que no habrá subsidio al diésel marino, que en gobiernos anteriores todo el apoyo se quedaba "arriba", beneficiaba a los grandes pescadores y agricultores, había mucha corrupción.

El Presidente también dijo que ahora se decidió entregar los apoyos de manera directa a los pescadores, y que ya no haya subsidio al diésel marino.

Ahora, Bienpesca otorga 7 mil 200 pesos, que en mayo pasado la Conapesca adelantó a 195 mil pescadores y acuacultores del País.

Los pescadores dijeron que también retiraron el plantó porque no había quién los recibiera y en la lucha no se suman armadores, quienes decidieron que sus barcos no saldrán a la próxima temporada de capturas de camarón que iniciará el 29 de septiembre.

Durante agosto pescadores de altamar y trabajadoras de plantas congeladoras relizaron bloqueos a la entrada al Parque Industrial Alfredo V. Bonfil, a la planta de almacenamiento y distribución de Petróleos Mexicanos La Esperanza, así como diversos plantones frente a las instalaciones de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

Apenas la semana pasada realizaron un bloqueo a la Avenida Camarón Sábalo, pero cerca de las 18:00 horas del viernes decidieron retirar el plantón frente a la Conapesca, por las fuertes lluvias que dejó la tormenta tropical Hernan, y porque en dicha dependencia ya no había nadie que atendiera sus demandas de subsidio al diésel marino y vigilancia en contra de la pesca furtiva.

Pero acordaron reinstalar el plantón a partir de las 10:00 horas de este lunes, por lo que desde cerca de una hora antes al lugar comenzaron a llegar algunos pescadores, pese a la lluvia y hasta cerca de las 12:00 horas ya sumaban unos 65.

Algunos de los pescadores consultados expresaron que es una burla que AMLO presuma que les da apoyo, porque en todo el año a cada beneficiario nada más le ha hecho una entrega de 7 mil 200 pesos, que son muy poco para ocho meses que algunos ya llevan sin trabajo, y no hay más opciones de empleo por la pandemia del Covid-19.

"Es una burla, él lo presumió que eso nos había dado, realmente es una burla, así lo veo yo, 7 mil 200 pesos nos va a dar en un año, para que comamos en un año porque no va a haber trabajo", enfatizó uno de los pescadores consultados que pidió no hacer público su nombre.

"Está barriendo con hoteles, está barriendo con industrias, está barriendo con todo".

Recalcó que por la pandemia la mayoría de los pescadores de altamar se encuentra sin trabajo, algunos desde enero pasado y otros desde que concluyó la pasada temporada de capturas en abril, nada más algunos andan como choferes de taxis o tienen algún trabajo, pero por el coronavirus es difícil que haya empleo.

Los pescadores manifestaron que verán si se acuerdan acciones en los próximos días para continuar o no con la lucha de exigencia del subsidio al diésel marino.

Algunos de ellos expresaron que aún tienen esperanzas de que se logre dicho apoyo antes del inicio de la temporada de capturas del camarón 2020-2021 en el Océano Pacífico, que comienza el próximo 29 de septiembre.