Decisión de Banxico de bajar tasa de interés demuestra que economía mexicana está bien: AMLO

Esto es importante porque de esta manera estimula el crecimiento, dijo el Presidente desde Palacio Nacional

Noroeste / Redacción

16/08/2019 | 08:53 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la decisión del Banco de México de reducir la tasa de interés demuestra que la economía mexicana "está bien" y se estimula el crecimiento.

"El Banco de México, que es autónomo, decidió bajar la tasa de interés, esto es importante porque de esta manera estimula el crecimiento, hay más estímulos para invertir, para apoyarse con crédito, es más rentable para la actividad productiva, y se puede hacer esto porque hay estabilidad", afirmó.

"Es buena la decisión, respeto la decisión del Banco de México, son autónomos, nosotros no nos metemos en esas decisiones, cada quien con lo que tiene encomendado, cada quien con su función", dijo el mandatario nacional, quien, sin embargo, reconoció que hay un entorno difícil o no favorable, ante una posible recesión económica mundial, pero advirtió que no le gusta echar la culpa a factores externos, ya que considera que lo más importante es lo que se logra por consolidar la economía nacional.

Desde el Palacio Nacional, el político tabasqueño señaló que las crisis económicas sí pueden ser mundiales y puede haber efectos que perjudican a países, debido a que si hay una crisis en un país puede tener repercusiones en otro, pero esto depende de cómo esté dicho país en sus finanzas.

"Afortunadamente nosotros estamos bien, tenemos suficientes reservas, no tenemos problemas de inflación, no tenemos depreciación de nuestra moneda", acotó López Obrador, quien consideró que México tiene ventajas, como el control sobre la inflación, que no se deprecie la moneda, que siga llegando la inversión extranjera y siga creciendo el comercio exterior.

Destacó, además, el apoyo de los paisanos migrantes, que envían muchos recursos a sus familiares. “Todo eso mantiene bien la economía”, subrayó, para luego indicar que, en dicho marco, el Banco de México, que es autónomo, decidió bajar la tasa de interés, y esto es importante porque de esta manera se estimula el crecimiento.

"Al bajar la tasa de interés hay más estímulos para invertir, para apoyarse con crédito, es más rentable para la actividad productiva, tasas de interés más bajas, y se puede hacer esto porque hay estabilidad. Si bajan las tasas y no hay confianza en la economía de México se podrían generar desajustes", abundó el presidente.

El titular del Poder Ejecutivo federal insistió en que bajaron las tasas de interés y no pasó nada, sino al contrario, el peso no se depreció el jueves, ya que "fue de las monedas que el día de ayer salieron adelante en el mundo".

Ayer jueves, con 4 votos a favor y uno en contra, la Junta de Gobierno del Banxico decidió disminuir en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un nivel de 8.00 por ciento. La última vez que la redujo fue el 6 de junio de 2014, cuando la bajó en 50 puntos base, de 3.50 a 3.0 por ciento.

Además, "considerando que bajo las condiciones actuales dicho nivel es congruente con la convergencia de la inflación a su meta en el horizonte en el que opera la política monetaria", apuntó el Banco de México a través de un boletín.