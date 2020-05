DecisiÃ³n de cancelar el Clausura 2020 es de la Liga MX, dicen autoridades de Salud

Decisión de cancelar el Clausura 2020 es de la Liga MX, dicen autoridades de Salud

Ricardo Cortés Alcalá, titular de la Dirección General de Promoción de la Salud, comenta la medida

CIUDAD DE MÉXICO._ Ricardo Cortés Alcalá, titular de la Dirección General de Promoción de la Salud, comentó que la decisión de cancelar el Clausura 2020 es responsabilidad de la Liga MX y no depende de las recomendaciones de la Secretaría de Salud.

“Sobre la cancelación de un torneo y volver a la actividad en mejores o más óptimas condiciones no es una sugerencia o no ha sido una sugerencia de la autoridad sanitaria, me parece más que es una decisión que debe de tomar la propia liga y FMF para ver qué es lo más conveniente, entre continuar un torneo o retomar uno nuevo, es una decisión de los equipos, de la Liga MX”, comentó el director general de promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, a la Octava Sports.

El funcionario explicó que el objetivo de la dependencia de gobierno es darle la mayor seguridad a los deportistas y personas que participan en los clubes de futbol, además que resaltó el esfuerzo de equipos como Chivas, que ya tiene su protocolo para retornar a la actividad.

“No hemos revisado el plan del deportivo Guadalajara con Enrique Bonilla, es fantástico que lo tengan. La verdad es que la autoridad sanitaria no tiene por qué saber todo, la dinámica de la liga quien más la conoce son los directivos y ahora que platique con Enrique le voy a preguntar por el plan de Chivas, que seguramente está consensuado con su autoridad sanitaria, que es el estado de Jalisco”.

Añadió que de detectarse un caso positivo de coronavirus, el jugador debe ser separado y el club puesto en cuarentena por dos semanas.

“Siempre existe un riesgo de que alguien pudiera estar en periodo de incubación, hay que estar monitoreando la salud de los jugadores, para que en el primer signo de enfermedad de ese jugador, sea aislado del resto de sus compañeros y el equipo aislado del resto de la liga”.

En caso de que se presente un brote de uno o más compañeros en un mismo equipo, la Liga MX deberá volver a ser suspendida por dos semanas, y después se podría reanudar con las mismas condiciones que se pactaron.

Una vez registrado un contagio se de estar en “vigilancia de signos y síntomas de los demás, en el momento que se presente un brote, suspender al menos dos semanas el torneo y retornar con las mismas condiciones que se habían acordado en la reanudación”.

La recomendación es que el jugador sólo tenga contacto con su familia y compañeros de trabajo “para reducir al máximo la posibilidad de contagios”.

