DecisiÃ³n de reabrir gimnasios no corresponde al municipio de CuliacÃ¡n; son focos de contagio: Estrada Ferreiro

Decisión de reabrir gimnasios no corresponde al municipio de Culiacán; son focos de contagio: Estrada Ferreiro

"Los gimnasios son focos de infección latente, los aparatos que se usan, los usan todo mundo. Sudan, estornudan, tosen, los tocan y eso genera mucho riesgo de contagio", advierte el Alcalde de Culiacán ante la decisión de Gobierno de Sinaloa

Belem Angulo

Ante la confirmación de reapertura de gimnasios en Sinaloa por el Gobernador Quirino Ordaz Coppel para el día de hoy, el Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, aclaró que el Gobierno de Culiacán no fue parte de esta decisión.

"Es mentira de que los gimnasios están abriendo por culpa nuestra y que porque eso contamina", comentó refiriéndose a los contagios de coronavirus que se han registrado diariamente en el municipio.

"Ciertamente, los gimnasios son focos de infección latente, los aparatos que se usan, los usan todo mundo. Sudan, estornudan, tosen, los tocan y eso genera mucho riesgo de contagio", advirtió.

Ordaz Coppel anunció que se otorgará permiso de funcionar a los gimnasios en el Estado pese a los 658 pacientes activos con Covid-19, de los cuales 139 corresponden a nuevos pacientes registrados durante la jornada del miércoles 8 de julio.

“Me parece también muy valioso darle la confianza por esa responsabilidad y además que la gente tenga un lugar dónde moverse, ejercitarse, pero con distancia y con cuidado”, justificó el mandatario estatal.

“Son más de 700 gimnasios en Sinaloa, es empleo, es trabajo, ellos han ofrecido cumplir con los protocolos, con los cuidados”, agregó.

Estrada Ferreiro deslindó a la autoridad local de esta determinación y comentó encontrarse a la espera de indicaciones de nivel estatal.

"Nosotros no hemos dispuesto que se abran. Si el Estado lo abrió o lo quiere abrir, bueno, no hay problema, solamente nos mande un comunicado oficial para poder apoyar esa medida, no puedo actuar con base en informaciones no sustentadas en algo sólido", dijo.