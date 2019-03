Declaramos, oficialmente, desde Palacio Nacional, el fin de la política neoliberal, dice AMLO

Este fin de semana el Gobierno de México trabaja en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 el cual se creará de la mano de ciudadanos que participan en distintos foros

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este domingo, durante el Foro Nacional para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que “declaramos formalmente desde Palacio Nacional el fin de la política neoliberal, aparejada con una política económica de pillaje, antipolular y entreguista”.

El mandatario propuso un plan alternativo postneoliberal basado en los conceptos de economía para el bienestar, honradez y honestidad.

“Declaro formalmente desde Palacio Nacional el fin de la política neoliberal en México y su política económica de pillaje, antipopular y entreguista”, dijo este domingo en la clausura de los foros nacionales “Planeando Juntos la Transformación de México”, los cuales contribuirán al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que se entregará al Congreso a más tardar el 30 de abril.

El Presidente destacó que en el periodo neoliberal no se hablaba de la planeación para el desarrollo y se guiaban por las recetas que enviaban desde el extranjero, “desde allá se definía la agenda nacional y se imponían las políticas públicas que iban dirigidas a las minorías”.

Enumeró ocho conceptos para la etapa postneoliberal en México:

1. Honradez y honestidad.

2. La economía para el bienestar. “Pensemos que hay crecimiento de la economía, pero también distribución de la riqueza y el ingreso, que siempre pensemos en el desarrollo”, dijo.

3. El mercado no sustituye al Estado. “Esa fue una patraña para imponer la política neoliberal, el Estado tiene la finalidad de que mejoren las condiciones de vida de todos los mexicanos”.

4. No hay paz sin justicia. “Tenemos que crear políticas que atiendan a los jóvenes, adultos mayores y todos los ciudadanos”.

5. Regresar a conceptos como el respeto al derecho ajeno es la paz y el principio de autodeterminación de los pueblos.

6. No más migración por hambre o por violencia. “Que la migración sea opcional, no forzada, no por falta de oportunidades”, dijo.

7. La democracia que significa el poder del pueblo. “El pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de si gobierno, por eso también es importante el que podamos dejar el principio de la revocación del mandato”, indicó el Presidente.

8. Ética, libertad y confianza. “Vamos al renacimiento de México, a la búsqueda del bienestar material y del alma, haciendo uso de la gran reserva de valores que tenemos en el país”.

Por su parte, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), reconoció que las mujeres son el sector de la población que más ha sufrido discriminación en México, por lo cual, dijo, “se necesitan políticas de género” que se incorporen en el Plan Nacional de Desarrollo.

La desigualdad, exclusión y violencia ha sido una constante en el país. “El gobierno está poniendo énfasis en las necesidades de las personas. Es urgente cerca las enormes rachas de desigualdad que viven los grupos discriminados del país, como las mujeres indígenas”, señaló Encinas durante el segundo día de los foros para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.

Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, destacó que la corrupción llevó a la descomposición social del país y aseguró que el nuevo gobierno asume esa responsabilidad mediante una nueva ética en el servicio público. “En nuestra visión para 2014 la corrupción se castigará, la transparencia se garantizará y también los ahorros”.

Sandoval detalló que es importante dar seguimiento a los servidores públicos para evitar la corrupción en el Gobierno y destacó algunos logros en materia de transparencia realizados en estos primeros meses de la administración federal:

–Por primera vez en la historia de México, todo el Gabinete legal y ampliado hizo públicas sus declaraciones patrimoniales.

– Se modificó el Declaranet.

– Se reanudaron los trabajos de la alianza para el Gobierno Abierto.

En tres meses, dijo, se han abierto casi las mismas investigaciones que todo el año pasado, entre 1 de diciembre de 2018 y el 4 de marzo de 2019 se han turnado a la áreas investigación 23 investigaciones, 133 expedientes de evaluación patrimonial, 68 análisis de incompatibilidades patrimoniales, 12 mil 500 constancias de inhabilitación y no inhabilitación y se han realizado más de 150 audiencias por controversias sobre contrataciones públicas.

Josefa González Blanco, titular de la Semarnat, destacó que la flora y la fauna también son importantes en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, pues son la base del desarrollo del país.

“No habrá desarrollo, justicia social ni bienestar, si no tenemos bosques, agua, recursos naturales sanos que provean medios de vida a los comunidades. Cuando una comunidad pierde sus medios de vida tiene que emigrar y la migración desprotege los territorios, es entonces cuando explotan a nuestro pueblo y nuestros jóvenes son corrompidos en actividades ilegales”, destacó.

En materia ambiental, el Gobierno tiene una deuda con el pueblo de México, aseguró. “La naturaleza está en una etapa de emergencia”.

Román Meyer Falcón, titular de la Sedatu, destacó que en las últimas décadas los gobiernos permitieron políticas públicas excluyentes. “Al día de hoy no contamos con un sistema único de información territorial y urbano. No podemos ser un gobierno que cometa los mismos errores que administraciones anteriores”.

Este fin de semana el Gobierno de México trabaja en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 el cual creará de la mano de los ciudadanos.

“El PND es el documento en el que el Gobierno de México plasma el rumbo a seguir de las políticas públicas”, dijo ayer el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, quien presentó los foros, a nombre de López Obrador.

“El Plan será el primero en la historia de México que incluirá metas puntuales para evaluar el avance el programa”, apuntó.

Durante el evento de hoy, Urzúa Macías recordó los ejes de los que se compone el Plan Nacional de Desarrollo: justicia y estado de derecho, bienestar y desarrollo económico y destacó la participación en los foros, por ejemplo los realizados en la Secretaría de Medio Ambiente, donde se organizó un foro en Yucatán y otro en Veracruz. Mientras que en el IMSS se realizó un en Michoacán, “pero mi agradecimiento mayor va al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, me dice el director del IMPI que hasta este momento ha habido 22 foros con 8 mil 382 asistentes 2, expuso, y recordó que hoy se realiza el foro 23 en Tlapa de Comonfort, Guerrero, y en Los Mochis, Sinaloa, y el último será en Guelatao de Juárez, Oaxaca.