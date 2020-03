Declaran culpable a Gil Álvarez por contrato ilegal en Secretaría de Salud en Sinaloa

Hoy, la ex directora administrativa de Servicios de Salud fue sentenciada, tras haber hallado evidencia de que, junto a otros ex funcionarios como el ex Secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, utilizaron la misma estrategia para firmar contratos irregulares y hacer pagos ilegales

Noroeste / Redacción

25/03/2020 | 1:49 PM

María Alejandra Gil Álvarez, ex directora administrativa de Servicios de Salud. Foto: Noroeste

La ex directora administrativa de Servicios de Salud, María Alejandra Gil Álvarez, fue declarada culpable de uno de los dos delitos por los que se le acusaron. En audiencia pública, hoy la jueza sentenció tras haber hallado evidencia de que Gil Álvarez, junto a otros ex funcionarios como el ex Secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, utilizaron la misma estrategia para firmar contratos irregulares y hacer pagos ilegales. A Gil Álvarez se le acusó de cometer los delitos de Ejercicio indebido del servicio público y Desempeño irregular de la función pública, pero sólo fue castigada por este último. La jueza la absolvió del Ejercicio indebido, después de analizar que para cometerlo, se tenía que acusar a sí misma o evitar la conducta que ella misma estaba realizando. Gil Álvarez, Echeverría Aispuro y el ex director de atención médica de los Servicios de Salud, Jaime Otáñez García, firmaron y avalaron en 2016 un contrato irregular por 18 millones de pesos con la empresa Herramientas Médicas, a la que le pagaron de manera ilegal 14.7 millones de pesos. La principal irregularidad hallada es que esa misma empresa, con la que durante el sexenio de Mario López Valdez tuvo varios contratos por servicios de imagenología, fue contratada por adjudicación directa, a pesar de que el monto sobrepasaba lo que señala la ley. Los funcionarios justificaron la adjudicación con un acta de exclusión que contenía sólo cotizaciones de tres empresas, incluyendo a la propia Herramientas Médicas. Los fiscales aseguraron que necesitaba una investigación de mercado más elaborada. La jueza también señaló que las empresas que participaron en esas cotizaciones son sospechosas de participar en una simulación. Una de las testigos presentadas durante las audiencias de debate en el juicio oral, aseguró que firmó una de las cotizaciones para una empresa en la que no laboraba, como un favor que le pidió su jefe. La jueza también recalcó que Otáñez García, quien fue absuelto por la Fiscalía, también debió haber sido llevado a juicio, por su evidente complicidad en toda la estrategia. La próxima audiencia, a realizarse el 1 de abril, será para que la jueza explique las sanciones que alcanzará el actuar de Gil Álvarez. Al final, los abogados defensores señalaron que apelarán el fallo de la jueza, debido a que les parece injusto.

En tiempos de incertidumbre, informarte bien es prioridad

En Noroeste estamos concentrados en informarte con precisión, oportunidad y verificación sobre los impactos sanitarios y económicos del Covid-19 en Sinaloa y México.



Es por ello que todos los contenidos relacionados con ese tema será abiertos a todo el mundo gracias a nuestros anunciantes y suscriptores. Si quieres apoyarnos, te invitamos a suscribirte aquí:



Noroeste Premium

INFORME COVID-19

Visita nuestra sección especial sobre Covid-19 actualizada en tiempo real -



Suscríbete a nuestro newsletter diario "Informe Covid-19"



Suscríbete a nuestro servicio de Noticias por Whatsapp en este número: 6674318521 Visita nuestra sección especial sobre Covid-19 actualizada en tiempo real - Ir a sección Suscríbete a nuestro newsletter diario "Informe Covid-19"Suscríbete a nuestro servicio de Noticias por Whatsapp en este número: 6674318521

Sé un buen ciudadano Suscríbete al boletín Front News y recibe las noticias más importantes en tu correo todos los días. Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente Recibe noticias diarias de Noroeste.com.mx Titulares y editoriales en tu bandeja de entrada todos los dias de la semana Registrarte para recibir novedades por correo Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente

Notificaciones Entérate antes que nadie

Recibe notificaciones en tu navegador Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio