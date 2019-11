Decremento de presupuesto en desarrollo social no nos detendrá: Sedeso

Ricardo Madrid Pérez señala que lo que sigue es tocar puertas y de gestión para mejorar un poco las condiciones de los fondos que se recibirán

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ La reducción en el Fondo de Infraestructura Social del 3 por ciento y del 0.03 en programa sociales en el Presupuesto federal de 2020, no hará mella en el trabajo que se ha realizado desde la Secretaría de Desarrollo Social del estado, aseguró su titular Ricardo Madrid Pérez.

Después de ofrecer una conferencia de prensa para invitar sobre la próxima Jornada de Apoyo Puro Sinaloa en Costa Rica de mañana, el funcionario señaló que los trabajos que siguen serán de tocar puertas y de gestión para mejorar un poco las condiciones de los fondos que recibirán.

“Ya nosotros íbamos avanzando en cómo venían los proyectos; veíamos, por ejemplo, que el FAIS, que es el Fondo de Infraestructura Social, prácticamente se mantiene, sí se había planteado que iba a llevar una reducción del cerca del 3 por ciento, todo parece indicar que se mantiene más o menos en lo mismo, hay un decremento en los programas sociales, del 0.03 por ciento, entonces eso nos alienta a ver que vamos a poder continuar en esa directriz de generar este tipo de obras”, explicó el funcionario.

“Lo importante es que en el presupuesto es una primera etapa, viene la parte de la gestión, viene la parte de tocar puertas, de buscar cómo; es decir, no nos vamos a detener por eso, se habla de que hay algunos conceptos de que no vienen de lo mejor, los programas sociales como venían el año pasado parece que se mantienen y no vendrán, pero bueno, con lo que tenemos en el estado y la decisión del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, que es precisamente eso, nos damos cuenta que podemos generar buenas noticias”.

Madrid Pérez explicó que durante la administración del Gobernador han logrado concretar obras importantes desde el ámbito social y de salud, para atender las principales necesidades de los sinaloenses.

“Es decir dar tiros de precisión y eficientar los recursos para llegar a los que más lo necesitan, esa va a ser la dinámica también este año”, agregó.

“No nos cruzaremos de brazos, seguiremos gestionando, seguiremos buscando y sabemos que le va a ir bien a Sinaloa, porque el Gobernador Quirino no le afloja y siempre está buscando cómo conseguirle más”.