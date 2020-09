MÚSICA

Dedica Mario El Cachorro Delgado tema a afectados por la pandemia

El cantautor promociona El rostro de Dios, que surgió cuando padecía coronavirus

Nelly Sánchez

Cuando Mario Delgado tenía todos los síntomas de Covid-19, la temperatura le hizo delirar. Y en medio de una de esas crisis de fiebre, escuchó acordes musicales y comenzó a ver letras en el cielo.

De esa experiencia surgió el tema El rostro de Dios, que actualmente promociona en las redes sociales y su canal de YouTube, así como en las plataformas digitales como Spotify, Apple Music, Deezer y Amazon Music.

"En una de esas crisis oía música, empezaba a ver letras en el cielo y los versos que yo vi en mi delirio, y la tonada fue lo que me hizo levantar de la cama y me fui a mi escritorio, a escribir y grabar".

Fueron 15 días prácticamente en cama, alrededor de 30 días encerrado en su departamento en Estados Unidos, contó.

"Siento que eso fue un mensaje de Dios, del Ser supremo, la gente sabe que me dio muy fuerte".

Delgado, quien ha tomado sus experiencias de la vida y escribe canciones que se escuchan actualmente en estaciones de la radio de Estados Unidos y México, se ha caracterizado por la versatilidad en su música, y sobre todo en la regional mexicana, que es donde dice que está su corazón, su inspiración y sus composiciones.

El rostro de Dios, dijo, lo dedica a todas las personas que como él, estuvieron afectadas por el Covid-19, y a las que de alguna u otra forma se han visto afectadas por esta pandemia.

"El 29 de mayo estaba grabando un video en una sierra de San Francisco, hacía mucho frío y ese día entró en mi cuerpo un escalofrío, mucha pesadez, siento que fue cuando me pegó el virus", compartió.

"Y desde entonces me encerré, estuve 30 días enfermo, en mi departamento de Estados Unidos, y cada que escucho este tema me vienen sentimientos fuertes, mucha melancolía".

El artista dijo sentirse agradecido con Dios por haber superado esta enfermedad.

Dijo sentirse muy bien, recuperado y con mucho entusiasmo.

"He llegado a los 40 y tengo más entusiasmo, antes dudaba en más cosas, y ahora siento que no se me atora nada. Estoy muy contento, tengo mi oficina aquí en Culiacán y otra en los Ángeles, mis blogs, mi canal de Youtube con medio millón de seguidores".

Delgado agradeció el apoyo que ha recibido del público a lo largo de su carrera.

SUS REDES

Mario El Cachorro Delgado suele conectarse con sus seguidores, a través de las redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook y su canal de YouTube.

PERFIL

Mario 'El Cachorro' Delgado

Es autor de canciones de géneros, como banda, norteño, cumbia, baladas y hasta Reggaeton.

En el año 2015 creó Madel Music, disquera que nació con el interés por producir su propia música y fue tal el éxito que se convirtió en productor discográfico, al producir álbumes a nuevos artistas y consagrados, entre ellos a su hijo Mario Delgado Jr, con quien tiene un dueto titulado Dos Banderas, lanzado a principios del año 2018.

Ha pisado escenarios importantes y también ha sido parte de Premios Juventud, Premios de la Calle y Premios de la Radio.

Ahora se dedica a su nuevo álbum "De regreso con Banda".