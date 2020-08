Defensa de García Luna pide a Juez de NY desechar acusación en su contra por dudas sobre jurado

Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).- Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, solicitó al Juez federal de Brooklyn, Brian Cogan, desechar una nueva acusación en su contra por el delito de empresa criminal continua, al considerar que existen dudas sobre la legalidad en la integración del jurado que lo acusó.

De acuerdo con un reporte del periodista Keegan Hamilton, la defensa del exfuncionario de Felipe Calderón Hinojosa ha pedido al Juez que publique los registros del Gran Jurado y se los proporcione a un matemático y economista de las universidades de Vanderbilt y Chicago, identificado como Jeffrey O’Neal Martin, para que analice la integración del jurado.

Con ello, la defensa busca que la acusación en contra de García Luna por el delito de empresa criminal continua sea desestimada.

Genaro Garcia-Luna has asked Judge Brian Cogan to release grand jury records and dismiss the new indictment against him, arguing his "right to a grand jury selected from a fair cross section of the community" was "compromised" because of the coronavirus pandemic pic.twitter.com/IJhuL1TNqB