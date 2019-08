Justicia en Sinaloa

Déficit de policías investigadores puede empeorar: CESP

José Abraham Sanz

CULIACÁN.- Pese a que el Sistema Nacional de Seguridad Pública ya confirmó que la mitad de los policias investigadores en Sinaloa resultaron no aptos después de presentar los exámenes de control y confianza, podría quedar la mitad cuando la Fiscalía General del Estado haga su depuración, señaló Ricardo Jenny del Rincón.

El coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública recalcó que eso pondría a nuestro estado muy por debajo de la media nacional que mostraron los resultados de Hallazgos 2018: seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México, un informe realizado por la organización México Evalúa.

En una conferencia de prensa, Jenny del Rincón dijo que entre los resultados arrojados en ese documento, destacan que Sinaloa promedia 1.4 policías investigadores por cada 100 mil habitantes, una cifra que se queda muy bajo de la media nacional que llega hasta los 12.1.

"No tenemos nada que hacer en cuanto a policías de investigación", expresó, "y si le sumamos que la mitad de los policías de investigación resultaron no aptos, y así está en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que en Sinaloa la Fiscalía General del Estado no ha hecho depuración de estos policías no aptos, esta cifra se disminuuye a la mitad completamente".

"Frente a la media naconal, pues estamos completamente muy por abajo".

Déficit de hasta jueces

En la reunión con los medios de comunicación, Jenny del Rincón informó sobre el resto de los hallazgos, como que el promedio en Sinaloa para peritos es de 3.4 por cada 100 mil habitantes y el promedio nacional es de 4.8.

"Y en cuanto a jueces, el promedio de Sinaloa es de 0.6 y la media nacional es de 0.9; aquí sí, hay que decirle, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, sí ha salido a decir que tiene una insuficiencia presupuestal que no le permite crecer en esta materia, y aquí hay un tema que atender importante", agregó.