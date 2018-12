STASAC

Defiende Alarid plazas heredadas y confirma dobles sueldos de sindicalizados

El contrato de los trabajadores del sindicato permite a los agremiados heredar su base al concluir su vida laboral

Antonio Olazábal

Héctor David Alarid Rodríguez, priista y líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán defendió que en el sindicato se hereden las plazas, ya que afirmó, así lo permite la Ley Federal del Trabajo en su Artículo 31.

"Los contratos y las relaciones de trabajo obligan a lo expresamente pactado y a las consecuencias que sean conformes a las normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad", dice la ley.

El contrato de los trabajadores del sindicato permite a los agremiados heredar su base al concluir su vida laboral, es por ello que Alarid Rodríguez defiende la herencia de plazas.

Días atrás Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán, calificó como un abuso el que se heredaran las plazas en el sindicato, es por ello que el líder del Stasac con la ley en mano, se amparó ante los dichos del Presidente Municipal.

"Estaba un comentario del Presidente Municipal sobre el tema de la herencia de las bases, que era un abuso heredar las bases, y bueno, nosotros lo que traemos, lo que acabamos de ver ahorita, lo que establece la ley, pues son derechos que se van haciendo con los trabajadores", defendió.

"Decirles que ya hay criterios de la corte como el documento que acaban de ver, donde ya hay criterios en la corte donde se defiende esa parte de la herencia de las bases cuando es necesario, nosotros vamos a seguir defendiendo esa postura", reafirmó.

El ex Diputado priista reiteró que protegerá la herencia de plazas, pero que lo hará con base a la ley, al derecho de los trabajadores, quienes tienen esta posibilidad. Además se dijo preocupado por los continuos señalamientos de Estrada Ferreiro hacia los trabajadores sindicalizados.

"Él es el presidente y puede hacer las declaraciones que quiera, yo como secretario general voy a hacer las declaraciones que considere pertinentes, pero yo apegado a ley, apegado a derecho, y no sólo decirlo, no es una ocurrencia mía, está establecido, hay criterios de la corte en lo que estamos diciendo, entonces nosotros vamos a defender los derechos de los trabajadores, la herencia de las bases y todo lo vamos a seguir defendiendo", señaló.

"Nos preocupa que el Presidente Municipal haga señalamientos de que son abusos o no son abusos, ese es el criterio de él, para mí el criterio que él establece en cuanto abuso preocupa, porque preocupa a todos los trabajadores, y creo que no es bueno que esas cosas sucedan", subrayó.

Alarid Rodríguez confirmó también lo que días atrás declaró Estrada Ferreiro, donde sostuvo que en el sindicato y también con los trabajadores de base y confianza hay dos nóminas. El líder del Stasac explicó que al sindicato no lo toman en cuenta para ese tipo de decisiones, y es algo que desconocían, pero que es a lo que se tiene que resolver.

"Nóminas que al sindicato no lo toman en cuenta, si les dan o no les dan, nosotros no teníamos conocimiento de eso, hoy llegan y nos damos cuenta que hay un mundo de trabajadores que tienen esas nóminas, no solamente en el DIF, sino en comuna, en desarrollo, en desarrollo social", destacó.

"Sí, hay algunos trabajadores sindicalizados que salieron ahí con dobles nóminas, es un tema que se tiene que resolver, es un tema que se tiene que investigar bien, lo que nosotros hemos hecho en investigaciones es que hay trabajadores que tienen un salario bajo en el Ayuntamiento de Culiacán, y su responsabilidades, no coinciden, se supone, me dicen, que tienen un presupuesto en el DIF, que era un sueldo extraordinario, era un sueldo extra para compensar lo del ayuntamiento", agregó.