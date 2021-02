Tras críticas

Defiende Edgar Ponce su trabajo como diseñador de Trajes Reales del Carnaval de Mazatlán

El diseñador de modas hace un llamado al público carnavalero para que no quieran destruir su carrera, y menospreciar su trabajo, en este caso con el vestido que portó Libia Gavica en las fotos oficiales de este sábado, y que lo hizo como un regalo al Carnaval

Fernando Espinoza

Desde el sábado, Edgar Ponce ha recibido fuertes críticas por el vestido que hizo para Libia Gavica, Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán, que aunque no se trató de un traje real como tal, sino de un vestido para honrar la edición 123 del Carnaval que no se llevó a cabo, ha levantado diferentes opiniones, la mayoría en contra de su trabajo.

Esta sábado se hubiera corona a la Reina del Carnaval 2021, pero se canceló la máxima fiesta y todas sus actividades tradicionales, y para no dejar pasar desapercibida esta fecha Sodelva Ríos, Luis Antonio Ríos, Y Edgar Ponche, diseñadores de los trajes reales del cortejo 2020, se unieron e hicieron una aportación voluntaria de un traje real cada uno, con su presupuesto y usando materiales que tenían en sus talleres. El que portó Libia Gavica, Reina del Carnaval 2020, se dio a conocer este mismo sábado.

En la publicación hecha por el Instituto de Cultura Turismo y Arte de Mazatlán, en la página oficial del Carnaval Internacional de Mazatlán, los comentarios destrozaron el trabajo de Edgar Ponce, tanto que borraron la publicación y solo dejaron la de Brianda Lizárraga, Reina de los Juegos Florales, y Paco Vazga, Rey del Carnaval, quienes portaron diseños de Sodelva y Momo, respectivamente.

Se podían leer cometarios como “Parece la reina de los edredones”, “No es lo mismo alta costura que la tradición de los trajes reales, “Espero el próximo año no le den otro vestido de reina que hacer”, entre otros.

Además, en el programa Ritmo y Salud, que se transmite por TVP Mazatlán, los conductores también desacreditaron el trabajo de Edgar Ponce, y en su transmisión matutina de este lunes.

Este mismo día, el qué por cierto sería Lunes de Carnaval, Edgar Ponce salió a defenderse y hacer un llamado a los seguidores del Carnaval a no tratar de destruir su carrera.

“No podemos irnos a la yugular, ni querer destruir no solamente la carrera de alguien, si no lo que uno quiere aportar y hacer, digo al final de cuentas no quería prender nada, ni generar dinero, ya hora si que recibir eso (fuertes críticas), fue así como que espérenme poquito”, dio a conocer a esta diario a través de un mensaje de audio.

Además envió un carta al público en la que explica la inspiración de su vestido, y en los diseñadores que son su influencia al crear un vestido como Christian Lacroix, Dior, Balenciaga y mas actual, Miss Sohee.

“La inversión de dinero fue propia, (de mi bolsillo), por ello utilicé materiales con los que ya contaba, de trabajos anteriores, la idea principal era darles una sorpresa y no pasara desapercibido tan bella tradición, aún en la situación económica que enfrentamos como sociedad mundial, a su vez, considero que todos tenemos la responsabilidad de aportar un bien a la humanidad, cada quien desde su trinchera, mas aún, medios de comunicación, o personajes influyentes, que llegan a tantas personas, de las cules muchas de ellos, no tienen conocimiento de los hechos, solo se quedan con la idea generada, deciden omitir o realizar una critica, la cual muchas veces hiere, lastima o daña”, dice en parte de la carta.

Además destacó que el amor y respeto al prójimo debe mover a todo ser viviente, “dándolo todo en cada cosa que hago. podra gustarte mi arte o no, pero esa es mi aportación quien se quiera sumarse, sera siempre bienvenido en mi mundo, y el que no también. Quien vive siendo conciente siempre desde el amor, tiene la felicidad en sus manos. Por siempre su amigo, Edgar ponce.”, finalizó.

No es la primera vez que la crítica llegan al trabajo de Edgar Ponce, pues el año pasado vistió a Brinda Lizárraga, Reina de los Juegos Florales, con un diseñó un falda de plumas color rosa, y decenas de mariposas monarcas en el cuello, que terminaron por ser rellenadas con pedrería color plata, pues trascendió que la soberana no está satisfecha con el trabajo, aunque nunca dio una declaración oficial a la prensa.

Por otro lado, en redes sociales acusan una vez más a Edgar de plagiar el diseño del vestido, e incluso alguno usuarios lo comparan con otros vestido. Sin embargo, hubo quienes dijeron que la soberana supo lucir el vestido, y realzarlo.