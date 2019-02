DICE ALCALDE

Defiende Estrada Ferreiro reuniones privadas del Implan; medios tergiversan lo que dice, afirma

El Alcalde sostuvo que en ocasiones son necesarias las reuniones privadas

Antonio Olazábal

Jesús Estrada Ferreiro defendió hoy las reuniones privadas en el Instituto Municipal de Planeación Urbana o en otras dependencias del Municipio, esto ya que los medios de comunicación tergiversan lo que él dice o los acuerdos que se plantean.

Cuestionado sobre la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos que interpuso Aurora Castro Aldana, Consejera Ciudadana del Implan en contra de Othón Herrera y Cairo y Aureliano Félix Díaz por llevar en secrecía la última sesión extraordinaria del Consejo Ciudadano del organismo, el Presidente Municipal defendió este tipo de reuniones, ya que en ocasiones los medios tergiversan y desorientan a la ciudadanía con lo que publican.

"Mira, no le veo yo necesidad de que sean privadas, me explico... el problema es que a lo mejor no hay espacios para todos, esa es una. La otra, así como en Cabildo hay sesiones privadas, públicas; puede que aquí también las haya, ¿Y por qué? Porque hay cosas que se tienen que tratar y se dicen cosas que no van a quedar plasmadas, pero necesitamos tomar acuerdos".

- ¿No podrían presentarse arreglos en lo 'oscurito'?

No porque prendemos la luz siempre.

- Sabe a lo que me refiero, Alcalde

Conmigo no hay eso, nada, lo que no queremos o no quisiéramos, es que, alguien de los medios, porque siempre hay alguien, siempre hay alguien, y lo saben, que nos estén publicando cosas que desorientan a la gente, no queremos desorientaciones, mientras no respeten, y no me refiero ni a ti ni a ella (reporteros presentes), mientras no respeten la honestidad y lealtad que debe de haber en esto, no podemos tomarlos en cuenta ya.

- ¿Pero está de acuerdo en que más transparencia mejor?

Sí pues, pero a ver, de qué me sirve tanto trabajo y construcción de acuerdos y todo, si alguien va a decir 'El Alcalde está en contra de la ciudad', y cuando ves el texto completo, lo que estoy diciendo es correcto ¿Me explico?

- ¿Se ha tergiversado lo que usted ha dicho?

Sí, claro que sí, tú lo sabes.

- ¿Como en qué nota?

En el tema de género... una persona que se prive de la vida se considera un homicidio, sólo cuando la persona es mujer, y la privación de la vida es por ser mujer, es feminicidio.

Esto se da en un marco de conflicto en el Consejo Ciudadano del Implan, luego de que cuatro de siete consejeros ciudadanos del organismos destituyeron a Aureliano Félix Díaz como su coordinador, y designaron a Aurora Castro Aldana. Cabe mencionar que el Alcalde a quien reconoce como coordinador del Consejo Ciudadano es a Aureliano Félix Díaz.