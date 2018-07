Defiende Layún a su familia tras comentarios hechos por brasileños en una foto en la que aparece uno de sus hijos - Noroeste

FUTBOL

Defiende Layún a su familia tras comentarios hechos por brasileños en una foto en la que aparece uno de sus hijos

Miguel Layún dejó en claro que no intenta generar una discusión tras lo ocurrido en el juego ante Brasil, donde protagonizó una polémica jugada con Neymar

Reforma

03/07/2018 | 12:53 AM

CIUDAD DE MÉXICO (Agencia Reforma)._ Miguel Layún salió en defensa de su familia, luego de haber protagonizado una polémica jugada con Neymar ayer en Samara, en la que pisó al brasileño.

El defensor mexicano publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en portugués en el que pide respeto para su familia, ya que ha sido atacada en algunos comentarios hecho por brasileños en una imagen en la que aparece uno de sus hijos.

Layún dejó en claro que no intenta generar una discusión, pero que si alguien tiene algo que decirle que le mande un mensaje a su cuenta, pero que no se metan con su familia.

“A toda la gente de Brasil... no tengo interés en entrar en una discusión que en mi opinión no tiene sentido, primero, porque el futbol se juega en el césped, y segundo, porque pienso que ustedes tienen una cabeza para percibir el primer punto”, mencionó.

“Si alguien tiene algún problema con lo que ocurrió en el juego (incluso el árbitro después de revisar el VAR habló conmigo para decirme que había visto que no intenté pisar a propósito, de lo contrario habría sacado la tarjeta roja) pueden enviar mensajes en mi cuenta, incluso amenazar, no tengo problema, sé que son cosas del futbol. Pero quiero pedirles por favor, respeto por mi familia, eso no lo acepto. Gracias”.

Antes de llegar al futbol de España para defender los colores del Sevilla, el mexicano militó varios años en el Porto de Portugal.

Abandona Tri su búnker en Rusia

MOSCÚ, Rusia._ La Selección Mexicana abandonó las instalaciones del Dynamo de Moscú tras ser eliminado de la Copa del Mundo Rusia 2018, al perder en Octavos de Final con Brasil en la ciudad de Samara por marcador de 2-0.

Este martes por la mañana, los jugadores del Tricolor fueron abandonando el búnker en grupos de tres a cinco jugadores en diferentes camionetas, para dirigirse a los diferentes aeropuertos internacionales de la capital rusa y de ahí partir a México u otras ciudades donde vacacionarán antes de incorporarse a sus clubes.

El futuro de la Selección Mexicana se deberá definir lo más pronto posible, ya que para la siguiente fecha FIFA, que será en septiembre, México ya tiene amarrados dos juegos amistosos para los días 7 y 11 ante Uruguay y Estados Unidos en tierras estadounidenses.