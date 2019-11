BOXEO

Definen velada boxística para el 20 de diciembre en Mazatlán

La empresa Zápari Boxing Promotions celebra entrenamiento público para definir los combates

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Será el 20 de diciembre en la cancha Germán Evers donde una vez más Miguel “Máquina” Parra encabezará la cartelera de boxeo de la empresa Zápari Boxing Promotions.

La función de la citada fecha consistirá entre siete u ocho peleas con pugilistas locales y foráneos.

El nayarita de nacimiento, pero ya mazatleco por adopción, se encuentra en su segunda semana de campamento compartiendo trabajo en Tepic y aquí.

“Estoy muy motivado por esta nueva oportunidad de pelear aquí en Mazatlán, agradecido con el señor Jesús Zápari y mi entrenador Héctor Zápari por darme la oportunidad de estelarizar al igual como se dio hace como cinco peleas y el año pasado en diciembre me pasó lo mismo en Tepic”, dijo Parra.

“He trabajado fuerte al lado de mi hermano Eduardo Parra en Tepic y con mi metodólogo argentino Rodrigo Damián Merlo. Aquí con Zápari Boxing vengo a cerrar fuerte mi preparación”.

Parra integra la velada con los mazatlecos Ariel Salazar, Jesús Flores y Pedro “Chikilín” Acosta.

Señaló Parra que espera una gran función, una gran prueba y darle al público local una gran velada.

“Van a ver a un Miguel Parra con mejor defensa, pero sobre todo más agresivo y que se faje a intercambiar golpes, ya que la afición de aquí es muy conocedora y se merece un buen espectáculo”.

A pesar de no conocer aún a su rival, Parra está listo para el estilo que sea.

“No conozco a mi rival, no sé quién vaya a ser, aunque eso no me preocupa porque estoy trabajando muy fuerte para enfrentar al que venga, estoy trabajando con dos sparrings, uno de aquí y otro de Durango, y ambos me están ayudando mucho”.

El nayarita peleará a 10 rounds a peso Superpluma.