Dejan de lado propuestas y se enfocan en ataques candidatos a la Alcaldía de Guasave - Noroeste

GUASAVE

Dejan de lado propuestas y se enfocan en ataques candidatos a la Alcaldía de Guasave

Quien recibió más “dardos” fue Diana Armenta, del PRI, pero se supo defender y logró conectar algunos “ganchos” a sus oponentes

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- En el debate de candidatos a la Alcaldía de Guasave organizado por el Comité Municipal Electoral escasearon las propuestas y quienes aspiran a gobernar el municipio para el periodo 2018-2021 se enfocaron principalmente en atacar.

Los ataques se concentraron contra Diana Armenta Armenta, de Todos por México, pero la priista que aspira a reelegirse no se quedó pasiva y contestó con algunos ganchos a sus oponentes Rafael López Acosta, de Por Sinaloa al Frente; Martín Lugo Martínez, del PAIS; y principalmente a Aurelia Leal López, de Juntos Haremos Historia.

Aurelia Leal le recordó a Diana Armenta que había dicho que no concesionaría el servicio de recolección de basura e incluso los priistas promovieron un amparo para tumbar el proceso de licitación que se realizó en la administración de Armando Leyson, sin embargo, terminó dando la concesión a la misma empresa.

“Nos quedó claro porqué se promovió aquel amparo. Nos queda claro que los gobiernos quieren hacer convenios con PASA porque vienen por los ‘moches’. No permitiremos más funcionarios que se estén enriqueciendo con el presupuesto del pueblo, ya no permitiremos más ex presidentes ricos”, señaló.

Armenta Armenta le contestó a la candidata de Juntos Haremos Historia que como directora del Immujeres fue parte de una administración municipal ventajosa, vanal y frívola.

“Mientes Aurelia, mientras tú fuiste directora del Instituto de las Mujeres de la administración pasada y te llenabas los bolsillos de dinero con nuestros impuestos, lo único que recuerdan los guasavenses de tu paso por esa institución fueron adeudos, improductividad, incumplimiento, incluso ocasionaron demandas que prosperaron. Tú, como servidora pública, exiges que te paguen horas extras”, respondió.

“Es muy cómodo sentarse a la mesa cuando ya está servida, pero los guasavenses con valores, trabajo y honestidad no comemos con las manos sucias”.

El pasista Rafael López Acosta también guardó “municiones” contra Diana Armenta, a quien le dijo que las administraciones anteriores son las que tienen en el hoyo al Ayuntamiento y esos personajes son las que hoy la apoyan.

“Vamos de la mano con la gente a sacar a Guasave del hoy, vamos con la mano de los diputados y senadores de esta coalición Por México al Frente a bajar recursos para que a Guasave le vaya bien. Vamos a rescatar al Ayuntamiento de Guasave con recursos federales y estatales, pero de la mano de los ciudadanos que ven un Guasave por los suelos”, indicó.

Sin embargo, la candidata del PRI le reviró al árbitro de futbol que él estaba abanderando a los partidos que durante la administración pasada habían dejado en ruinas las finanzas de la Comuna.

Martín Lugo Martínez secundó a los otros candidatos en los ataques contra la que denominaron “candidata oficial”, a quien le refirió que representa a los políticos que siempre han dominado Guasave, que han frenado su desarrollo y que han sacado provecho personal o para sus familias o grupos.

“¿Quién fue Jesús Burgos Pinto?, ¿a quién tienes en tu planilla de regidores?, al hijo (Rogelio Burgos), ahí está señores el carrusel, lo que les comento, no se dejan, ahí están queriendo llenarse las bolsas las mismas familias, los mismos titiriteros, las mismas personas”, dijo.

Al final los cuatro aspirantes dieron su mensaje en el que solicitaron el apoyo de los ciudadanos, mientras en el exterior los esperaban las porras que vieron ganar a cada uno de sus candidatos.

Este ejercicio fue transmitido por dos estaciones de radio locales y por plataformas digitales como la página de Facebook del Instituto Estatal Electoral de Sinaloa.